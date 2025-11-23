“Panfletos sobre Caracas”: destapan la posible estrategia de Estados Unidos para el día de cumpleaños de Nicolás Maduro

El prestigioso diario estadounidense, The Washington Post, publicó un nuevo artículo con información secreta sobre lo que sería una estrategia de la Casa Blanca para presionar a Maduro el día de su cumpleaños.

En el marco de la celebración en Venezuela del cumpleaños del dictador venezolano, este domingo 23 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos habría propuesto recientemente una idea para que los aviones militares, que se encuentran cerca del país suramericano, lanzaran panfletos sobre Caracas.

Las fuentes familiarizadas con el asunto dicen que el lanzamiento de estos folletos podría coincidir con el cumpleaños de Maduro y que la operación, que no ha sido autorizada hasta el momento, sería una escalada en la campaña de presión contra el régimen venezolano.

Nicolás Maduro se encuentra bajo tensión desde el despliegue de buques militares de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Como prioridad para la administración Trump y sus principales asesores, la medida busca presionar aún más la salida de Maduro del poder, junto con el enorme despliegue militar que ha llevado a gran parte del Ejército de Estados Unidos a posicionarse en el mar Caribe.

Según el Washington Post, se esperaba que los panfletos tuvieran la información sobre la recompensa por 50 millones de dólares por ayudar a lograr la captura del dictador venezolano.

En agosto, Estados Unidos publicó el aumento de la recompensa que estaba en 25 millones de dólares, citando una acusación formal del 2020 contra Maduro por corrupción, narcoterrorismo y narcotráfico.

“Los panfletos podrían ser lanzados el domingo, día del 63.º cumpleaños de Maduro. El momento parece intencional, según fuentes cercanas”, dice el diario norteamericano.

Crece la presión de Estados Unidos sobre Venezuela. | Foto: Anadolu via AFP

Según las personas que hablaron en condición de anonimato, esta operación estaría diseñada para incrementar la presión contra el régimen y lograr que Maduro renuncie. La Casa Blanca se negó a hacer comentarios al respecto.

Esta medida no es nueva para el Gobierno de Estados Unidos; lanzar panfletos antes de una posible operación militar es una táctica empleada como presión psicológica para intimidar al enemigo.

Antes de la ofensiva de 2003, las fuerzas de Estados Unidos difundieron folletos sobre territorio iraquí en los que instaban a los soldados de Irak a abstenerse de abrir fuego contra los aviones estadounidenses, al tiempo que invitaban a la población civil a escuchar las transmisiones radiales procedentes de Estados Unidos.

Anuncio sobre recompensa por captura de Nicolás Maduro | Foto: X/@StateINL