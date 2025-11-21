Suscribirse

Mundo

Maduro baila la “canción oficial contra el despliegue de EE. UU.” en plena tensión militar: el video causó revuelo en redes

El venezolano se ha referido en varias oportunidades a hacer la paz con Estados Unidos, con mensajes que envía a Trump en inglés e incluso cantando.

Redacción Mundo
22 de noviembre de 2025, 2:30 a. m.
Maduro bailó frente a una multitud de estudiantes en el Palacio de Miraflores. | Foto: Pantallazo de redes sociales/X

Nicolás Maduro volvió a encender las redes sociales, esta vez por un video en el que se le ve bailando en medio de un programa nacional que era emitido ante todo el territorio de Venezuela. En redes sociales, los usuarios critican su comportamiento en medio de tensiones con Estados Unidos, que hace presencia militar —cada vez más contundente— en el Caribe.

El líder del régimen de Venezuela estaba en un evento en el Palacio de Miraflores este viernes, 21 de noviembre, donde recibió cientos de estudiantes que salieron a marchar en el marco del Día del Estudiante. Destacó el entusiasmo con el que los jóvenes celebraron su día y aseguró que se trató de una “demostración de la fuerza y poder estudiantil“.

Nicolás Maduro. | Foto: AFP

En medio de un programa televisado, el dictador se puso en pie y bailó frente a la multitud y a los demás ciudadanos que veían su intervención desde casa.

Contexto: “Debemos prepararnos para la guerra”: Ejército de EE. UU. publica misterioso video en plena escalada de tensiones con Maduro

El momento se hizo viral en redes sociales: decenas de cuentas de medios independientes y periodistas venezolanos compartieron el clip del baile con la consigna de que el dictador estaba bailando la “canción oficial contra el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe”.

Algunos internautas criticaron su actuación, mientras que el Gobierno norteamericano presiona sobre imponer su mano dura contra el tráfico de droga. Incluso, la administración de Donald Trump ha insinuado que podrían entrar a Venezuela, para atacar el problema por mar, tierra y aire.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

Desde mediados de agosto, que el país de Norte América desplegó sus fuerzas, han atacado decenas de embarcaciones que, al parecer, transportaban droga. En esos operativos han muerto más de 83 personas, presuntamente, “narcoterroristas”, como los califica Estados Unidos.

Contexto: Maduro se retracta y no hará fiesta de cumpleaños en el Estadio Monumental, tras publicación de exfuncionario de Trump

Se le suma que sobre Maduro recae una recompensa de hasta 50 millones dólares. El Gobierno de Trump pretende sacarlo del poder, al señalarlo de liderar el Cartel de los Soles y considerarlo ilegítimo, por lo que debe entregar la presidencia y entregarse a la justicia estadounidense.

Pese a que días atrás, el presidente Trump comentó que podría haber reuniones bilaterales con Venezuela, sostuvo que no abandona la idea de entrar al territorio del país latinoamericano, pese a que Maduro ha sentenciado que nadie puede entrar a su nación, y ha negado vínculos con el narco.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. | Foto: Captura de pantalla

La semana pasada, Maduro se refirió a los ataques de Estados Unidos en Trinidad y Tobago como “irresponsables” e hizo un llamado para hacer la paz, antes de que cantara “Imagine”, de John Lennon.

Contexto: Cinco aviones militares estadounidenses volaron cerca de las costas de Venezuela. Esto se sabe al respecto

“¡Qué viva a la paz! Qué canción tan bella (...), busquen la letra, es una inspiración para todos los tiempos, es un himno para toda las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad”, dijo el dictador el pasado 15 de noviembre en medio de un acto público en Caracas.

