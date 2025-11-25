Países emiten dura advertencia: no viajar a Venezuela en medio de tensiones entre EE.UU. y Maduro

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania emitió un aviso en el que recomienda no viajar a Venezuela ante una “posible escalada” y después de la alerta emitida por Estados Unidos a las aerolíneas que operan en el país suramericano.

“La situación en Venezuela actualmente es tensa. Existe la posibilidad de una escalada de la situación de seguridad en cualquier momento, incluso a corto plazo”, dijo el Ministerio alemán en una nota oficial.

En particular menciona la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación estadounidense sobre “el deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores” y recuerda que “algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos hacia y desde Venezuela”.

Anuncio de la Administración de Aviación Federal. | Foto: FAA

Este fin de semana la española Iberia, la portuguesa TAP, la chilena LATAM, Caribbean Airlines y varias aerolíneas de Colombia y de Brasil cancelaron sus vuelos. También Turkish Airlines ha anulado las rutas a Caracas entre el 24 y el 28 de noviembre.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, actualizaron sus recomendaciones de viaje para Venezuela.

La cancillería española insiste en no viajar a Venezuela “salvo que sea necesario” y en mantenerse informado ante la decisión de varias aerolíneas de suspender los vuelos con destino u origen en territorio venezolano.

“Ante la actual situación de incertidumbre que ha generado la suspensión temporal de vuelos con destino o procedentes de Venezuela por parte de diversas compañías, se recomienda a los viajeros mantenerse debidamente informados sobre posibles actualizaciones que se puedan producir”, sostiene Exteriores.

La alerta fue emitida en medio de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela. | Foto: Getty Images

La advertencia se produjo en medio de las especulaciones con que la Administración de Donald Trump podría llevar a cabo una operación militar contra Venezuela ante el despliegue de efectivos que está llevando a cabo en la región con vistas a combatir el narcotráfico y tras designar al Cártel de los Soles, cartel vinculado a Nicolás Maduro, como organización terrorista.

Por lo que se refiere a la situación propiamente dicha en Venezuela, Exteriores no ha modificado la última redacción de sus recomendaciones de antes del verano. Así, sostiene que “al no haber variado la situación de tensión política y social que atraviesa el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se reitera la recomendación de no viajar, salvo que sea necesario”.

En el caso de hacerlo, se recomienda a los ciudadanos españoles “extremar las precauciones, en especial en zonas fronterizas y mantenerse alejado de manifestaciones o protestas de cualquier signo político”.

Varios vuelos han sido cancelados. | Foto: Getty Images

Asimismo, “se recuerda ser escrupuloso en el cumplimiento de la legislación local” y se advierte de que “dado que los acontecimientos evolucionan rápidamente, deben mantenerse debidamente informados”.