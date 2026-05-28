Avianca anunció nuevas rutas hacia Estados Unidos: fecha en la que iniciará la operación

Avianca es una de las aerolíneas más importantes del país y que ha ganado cada vez mayor popularidad, tras las mayores rutas que han abierto alrededor del mundo, ofreciendo la posibilidad de conectar más destinos con Colombia.

Actualmente tiene más de 155 rutas, más de 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner, que conectan con más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa.

La aerolínea fortalece su presencia en Estados Unidos con nuevas rutas que buscan facilitar el turismo y los negocios entre ambos países. Foto: Archivo Semana

Su participación es tan amplia que tan solo el año pasado transportó unos 37 millones de clientes con la operación de más de 262.000 vuelos. Recientemente, Avianca anunció que, en medio del fortalecimiento de su operación y red internacional, abrió la nueva ruta Barranquilla -Fort Lauderdale, y Cali-Fort Lauderdale, con vuelos que permitirán ampliar las oportunidades de conectividad entre Colombia y Estados Unidos.

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Los itinerarios de las rutas serán los siguientes:

Ruta diaria Vuelo Hora de salida Hora de llegada Inicio de operación Barranquilla - Fort Lauderdale 16:25 20:20 15 de julio de 2026 Fort Lauderdale - Barranquilla AV0229 22:10 00:05 15 de julio de 2026 Fort Lauderdale - Cali AV0237 20:55 23:45 15 de julio de 2026 Cali - Fortlauderdale AV0236 01:30 06:25 16 de julio de 2026

“Para Avianca es clave seguir fortaleciendo la conectividad internacional y ampliar las opciones de viaje para nuestros clientes. Esta nueva operación se complementa con una experiencia de viaje que cuenta con diferentes opciones, desde Economy hasta Business Class y servicios adicionales, para que más personas puedan viajar de acuerdo con sus necesidades y preferencias”, comentó David Alemán, Director de ventas de Avianca para Colombia y Suramérica.

Avianca apuesta por el mercado internacional y suma nuevas opciones de viaje hacia Florida con vuelos diarios desde la Costa Caribe y el Valle del Cauca. Foto: Getty Images

Si se habla de la operación en Norteamérica, la empresa opera más de 400 vuelos semanales en Norteamérica, conectando 14 ciudades de América Latina con más de 80 destinos en América y Europa a través de su red.

Si usted desea adquirir tiquetes para nuevas rutas, ya puede consultarlos a través de avianca.com, la aplicación móvil, el Contact Center, los puntos de venta físicos y las agencias de viaje.

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Es importante recordar que la empresa ha lanzado durante todo el año distintas rutas de viaje hacia Estados Unidos, tras la mayor necesidad que se ha dado en ese mercado y tras la salida de otras aerolíneas, aprovechando esta oportunidad.

Barranquilla y Cali tendrán conexión directa con Fort Lauderdale gracias a las nuevas rutas anunciadas por Avianca para 2026. Foto: Colprensa