Dólar cerró al alza en Colombia: precio oficial para este 28 de mayo

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 28 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.641, lo que significó una reducción de $10 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.631.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $37, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.625.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $3.658, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.621. El promedio cotizado se encuentra en $3.646.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,155 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 751,090.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,19 %, llegando a las 98,962 unidades.

Así se comportó la divisa en el mercado hoy. Foto: El País

Crecimiento de EE. UU. del primer trimestre revisado a la baja, a 1,6 % interanual

La economía de Estados Unidos creció menos de lo inicialmente estimado en el primer trimestre de 2026, según cifras del gobierno publicadas este jueves, que revisan a la baja el gasto en inversión y consumo.

El Producto Interno Bruto (PIB) de la mayor economía del mundo fue de 1,6 % interanual en el primer trimestre, según el Departamento de Comercio, una cifra inferior a la estimación del 2 % anunciada el mes pasado.

Los analistas esperaban que se mantuviera sin cambios la estimación del 2 % de crecimiento del PIB, según el consenso de MarketWatch.

El crecimiento de la economía se debió principalmente a las inversiones en equipos y en propiedad intelectual, gastos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

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En cambio, las inversiones en el sector inmobiliario retrocedieron fuertemente.

Los analistas han advertido sobre la dependencia de la economía estadounidense de un auge de inversiones en IA para impulsar su crecimiento, mientras el consumo se resiente por el impacto de la guerra en Oriente Medio en los precios de la energía.

“El PIB real se revisó a la baja en 0,4 puntos porcentuales respecto a la estimación preliminar, lo que refleja principalmente revisiones a la baja de la inversión y el gasto de los consumidores”, señaló el Departamento de Comercio.

Crecimiento de EE.UU. del primer trimestre revisado a la baja, a 1,6% interanual Foto: Adobe Stock

Aun así, el crecimiento se aceleró desde una tasa del 0,5 % en el cuarto trimestre de 2025.

El alza entre los últimos meses de 2025 y principios de 2026 se atribuyó a “repuntes del gasto público y las exportaciones y una aceleración de la inversión”, mientras que el gasto de los consumidores se desaceleró.

Los costos de la energía se han disparado desde que comenzaron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.