Dólar siguió cayendo en Colombia: esta es la fluctuación de la moneda este 26 de mayo

El dólar inició la cotización de este 26 de mayo en un precio de $3.634, lo que significó una baja de $33 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.667.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.635. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.615. El precio promedio es de $3.621.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 131,75 millones, registrando además un volumen promedio de 697,08 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,08 %, llegando a las 99,110 unidades.

Precio del dólar para este 26 de mayo. Foto: Universal Images Group via Getty

Japón aprueba USD 3.000 millones para ayudar a sus ciudadanos con la factura de energía

El gobierno japonés aprobó este martes un gasto de 3.000 millones de dólares para ayudar a los hogares a pagar sus facturas de electricidad y gas, ante el aumento de los costos de los servicios públicos debido a la guerra en Oriente Medio.

Al igual que muchas economías asiáticas, Japón depende en gran medida del combustible importado de Oriente Medio y ha tomado medidas para contrarrestar el impacto del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz sobre el suministro.

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La decisión de ayudar a cubrir las facturas durante tres meses a partir de julio se produce un día después de que la primera ministra, Sanae Takaichi, anunciara un plan para elaborar un presupuesto adicional de 19.000 millones de dólares para ayudar a hacer frente al aumento de los precios de los productos básicos.

“Aprobamos un gasto de 513.500 millones de yenes (equivalentes a unos 3.000 millones de dólares) en la reunión del gabinete de hoy” para subvencionar las facturas de electricidad y gas entre julio y septiembre, dijo el martes a los periodistas Masanao Ozaki, subsecretario jefe del consejo de ministros.

Los subsidios provienen de las reservas incluidas en el presupuesto de este año fiscal.

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Ozaki señaló que es poco probable que las facturas de electricidad y gas aumenten significativamente este mes o el próximo, pero que el aumento de los precios de importación de combustible sería un factor a partir de entonces.

El lunes, Takaichi dijo que el gobierno esperaba poder garantizar un suministro estable de petróleo hasta la próxima primavera boreal.