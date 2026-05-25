La billonada en ingresos que tuvieron las Cámaras de Comercio en 2025. SuperSociedades les tomó el pulso

Los ingresos por actividades ordinarias que tuvieron las Cámaras de Comercio de Colombia, que son 58 ascendieron a 1,5 billones de pesos y los ingresos totales sumaron a 1,7 billones en 2025,según estudio presentado por la Superintendencia de Sociedades.

Con esa cifra, el ente de control afirma que el sistema cameral mantiene la estructura financiera en condición sólida y estable, según concluyeron en el informe “Balance y desempeño financiero de las Cámaras de Comercio en Colombia”.

Otro punto a favor de la situación de solvencia de estos organismos, cuya principal fuente de ingresos es el registro mercantil y otros registros, es que tienen un bajo nivel de endeudamiento. Según el estudio, las obligaciones crediticias equivalen a solo el 8 % de los activos, lo que indica que casi en su totalidad se financian con recursos propios.

La deuda de las cámaras de comercios es muy baja. Se financian con recursos propios. Foto: Getty Images

El patrimonio acumulado de las cámaras es de 3,8 billones de pesos, y se destaca que, del total de activos, el 66 % corresponde a recursos de origen público y el 34 % a recursos privados.

No hay que olvidar que todo aquel que exista, con fines de adelantar negocios o actividades económicas, está obligado a realizar su registro mercantil, ya sea persona natural, jurídica; como comerciante independiente, como establecimiento de comercio, entre otros.

Aún con los resultados obtenidos, el estudio divulgado plantea la necesidad de un debate estructural sobre la sostenibilidad futura del modelo cameral colombiano.

Esto, debido a la alta dependencia de los ingresos provenientes de los registros públicos, alrededor de lo cual, en 2023 hubo un mensaje del presidente Gustavo Petro en el que habló de que dichos recursos podrían ir a otro lado si se convierten en obstáculo para la asociatividad y la industrialización del campo.

De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Sociedades, cerca de 1,27 billones de pesos de los ingresos ordinarios del sistema provienen del registro mercantil. En otras palabras, es el soporte financiero de las Cámaras.

“El análisis advierte que eventuales transformaciones regulatorias, tecnológicas o políticas que afecten la renovación mercantil podrían generar impactos profundamente diferenciados entre cámaras, especialmente en aquellas con menor diversificación económica y menores capacidades operativas”, señalan en el estudio de la SuperSociedades.

Vuelve y juega, pero en silencio: el cobro abusivo para renovar la matrícula mercantil

El debate en Colombia, sobre la matrícula mercantil y su obligatoria renovación, ha girado en torno a si es un freno a la formalidad de las unidades de negocio, y si el manejo de los ingresos por ese concepto se está utilizando bien o no.

El estudio evidencia que hay una alta concentración económica dentro del sistema, puesto que Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentran más de 1 bill{on de pesos de los ingresos de los que registran las cámaras.

Nini Johanna Castañeda, superintendente (e) de Sociedades Foto: SUPERSOCIEDADES

La Cámara de Comercio de Bogotá es muestra de ello. Participa con el 36 % de los ingresos públicos del sistema, seguida por Medellín con el 13 % y Cali con el 7 %, señala el informe.

Proponen proyecto de ley para eliminar las Cámaras de Comercio: “El sistema actual no promueve empresas”

Otra propuesta que surge del informe es que hay una necesidad de continuar diversificando las fuentes de ingresos del sistema y fortalecer el componente de servicios empresariales, con el fin de avanzar hacia mayores niveles de sostenibilidad institucional y cohesión territorial.