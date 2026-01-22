Proponen proyecto de ley para eliminar las Cámaras de Comercio: “El sistema actual no promueve empresas”

Una propuesta que busca eliminar o reformar de manera estructural las Cámaras de Comercio en Colombia comienza a abrirse paso en el debate público. La iniciativa, presentada por el abogado Néstor Daniel García Colorado, sostiene que estas entidades se han convertido en una carga burocrática y económica para emprendedores y empresarios, en lugar de cumplir su función de promover la creación de empresas y el desarrollo económico.

García Colorado argumenta que las Cámaras de Comercio han evolucionado hacia grandes estructuras administrativas que operan como un “peaje permanente” para quienes crean y sostienen empresas en el país. Según él, los costos recurrentes asociados a trámites obligatorios afectan especialmente a pequeños y medianos empresarios, incrementando el riesgo de fracaso de los emprendimientos.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en el Certificado de Existencia y Representación Legal, cuya renovación anual, considera el abogado, es innecesaria.

“El sistema actual no promueve empresas ni apoya al empresario. Por el contrario, se ha convertido en una estructura que extrae recursos de quienes intentan generar empleo y desarrollo”, afirmó García Colorado, quien señala que la información empresarial ya se encuentra registrada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a través del Registro Único Tributario (RUT).

La iniciativa también cuestiona otros procedimientos como el Registro Único de Proponentes (RUP) y servicios similares, indicando que podrían ser gestionados directamente por el Estado sin intermediación de las Cámaras de Comercio. Como alternativa, se plantean dos caminos: la eliminación de estas entidades o una reforma profunda que simplifique trámites, reduzca costos e incluso ofrezca servicios a costo cero.

Se espera que la propuesta genere debate en la próxima legislatura y cuente con apoyo de distintos frentes políticos para discutir cambios en la estructura y funcionamiento de las Cámaras de Comercio a nivel nacional.