Predicción de la Inteligencia Artificial: resultado y goles de España vs. Francia en el Mundial 2026

Francia y España tienen todo listo para unas semifinales de altísimo nivel y en lo que para muchos significa una final adelantada en la Copa del Mundo. En Dallas, el mundo se paralizará con un choque que promete emociones, goles, tristezas y alegrías.

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Es todo un clásico del fútbol europeo en los últimos años, pero en esta ocasión el premio es de valor incalculable: un cupo en la final del Mundial 2026, que se jugará el próximo 19 de julio en Nueva York.

Desde que se conoció el sorteo mundialista el 5 de diciembre en Washington y el recorrido posible de cada uno de los equipos, muchos consideraron que el España-Francia en semifinales sería una especie de final anticipada: la actual campeona de Europa contra la doble finalista mundialista y campeona en 2018. Un partidazo con dos de las grandes estrellas en el planeta. Kylian Mbappé y Lamine Yamal, frente a frente. Uno milita en el Real Madrid y otro en FC Barcelona.

En el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys de la NFL, son los franceses los que parten como favoritos, con Kylian Mbappé igualado en la pelea por la Bota de Oro con Lionel Messi (8 goles ambos) y Ousmane Dembélé con cinco. La artillería pesada de los goleadores estará servida a la espera de lo que España pueda hacer.

Dembelé celebra con Mbappé. Foto: FIFA via Getty Images

Durante todo el torneo, el equipo de Didier Deschamps, al que ya se sabe que le quedan dos partidos al frente de la selección francesa (Zinedine Zidane lo reemplazará), ha mostrado un poder de pegada excepcional: 16 goles en 6 partidos, solo superado por Argentina (17).

España espera dar el golpe en Dallas ante Francia

La Roja, por su parte, basa su fortaleza en una defensa fuerte (sólo un gol en contra, ante Bélgica) y un juego de equipo, incluido el aporte desde el banquillo, que se opone a las individualidades francesas. Aún está a la espera el despegue de Lamine Yamal y Francia puede ser el escenario para destacarse.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé Foto: Getty Images

Se cree que España tratará de defenderse quitándole la pelota a Francia, aunque los Bleus han demostrado que no necesita tener mucha posesión para castigar al rival y que tampoco le molesta cerrarse un poco para salir a la contra. Partidazo que castigará al que por un momento se desconcentre.

Pronóstico de la IA para Francia vs. España

Para la Inteligencia Artificial, Francia es la favorita a la victoria en los 90 minutos, teniendo en cuenta diferentes modelos matemáticos y aproximadamente, se marcarán tres goles. Las probabilidades indican que los franceses se meterán en la final con un triunfo 2-1.

Imagen de referencia Inteligencia Artificial Foto: Getty Images

El desequilibrio goleador de Mbappé y Dembelé, más el duelo en defensas que lo ganaría Francia, los dirigidos por Didier Deschamps no tendrían problemas para llevarse la victoria en Dallas.