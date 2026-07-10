Los fondos soberanos alcanzaron un nuevo máximo histórico al superar los 15,1 billones de dólares en activos bajo gestión durante 2026, un crecimiento del 14% frente a la edición anterior del estudio. Así lo revela el Sovereign Wealth Funds Report 2026, elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University en colaboración con ICEX-Invest in Spain, que también evidencia un cambio en la estrategia de estos grandes inversionistas: realizan menos operaciones, pero de un tamaño e impacto considerablemente mayor.

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El informe analizó la actividad de 109 fondos soberanos entre julio de 2024 y diciembre de 2025. Durante ese periodo, estos vehículos participaron en 391 operaciones de inversión directa, un 17 % menos que en el informe anterior. Sin embargo, el valor agregado de esas transacciones alcanzó los 404.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 91 %.

Según Javier Capapé, director de Sovereign Wealth Research del Center for the Governance of Change de IE University, este comportamiento refleja una transformación del mercado, en la que los fondos están concentrando sus recursos en inversiones con mayor capacidad de influencia. “Menos operaciones, más impacto”, resumió el experto.

Asia-Pacífico y Middle East concentran cerca del 80% de los activos globales. Foto: Getty Images

Entre las operaciones más destacadas del periodo figuran el respaldo del fondo saudí PIF a la compra de Electronic Arts por 55.000 millones de dólares, la financiación de Anthropic por parte del fondo catarí QIA y el GIC de Singapur, la reorganización de TikTok en Estados Unidos con apoyo del fondo emiratí MGX y diversas inversiones en infraestructura energética europea lideradas por fondos de Noruega y Singapur.

El estudio también muestra que los fondos soberanos se consolidan como actores clave en los mercados privados. Más de la mitad de las operaciones superiores a los 1.000 millones de dólares cuentan con estos inversionistas como socios estratégicos y protagonistas de las transacciones, en lugar de desempeñar un papel secundario.

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La inteligencia artificial se convirtió en uno de los principales destinos del capital soberano. De acuerdo con el informe, uno de cada tres dólares invertidos por estos fondos durante el periodo analizado estuvo relacionado con proyectos de IA. Además, las carteras continúan orientándose hacia sectores como los centros de datos, la infraestructura energética y las tecnologías emergentes. No obstante, el estudio señala que solo el 3 % de las inversiones se realiza en empresas antes de que alcancen la categoría de unicornio.

En el ámbito geográfico, Asia-Pacífico y Oriente Medio concentran cerca del 79 % de los activos soberanos globales, mientras que Europa representa el 16 %. En esta región predominan fondos con objetivos de desarrollo económico y fortalecimiento de sectores estratégicos, impulsados en buena medida por programas europeos como Next Generation EU.

España recibió 18 operaciones directas por un valor conjunto de 7.600 millones de dólares Foto: Getty Images

El reporte también destaca la creación de 12 nuevos fondos soberanos, principalmente en Asia, Europa y Oriente Medio, lo que contribuyó al crecimiento del patrimonio administrado. Entre ellos sobresalen Danantara, de Indonesia; MGX, de Abu Dabi; el National Wealth Fund, del Reino Unido, y nuevos vehículos en Irlanda.

Finalmente, el informe resalta el creciente interés de los fondos soberanos por España. Entre julio de 2024 y diciembre de 2025, el país recibió 18 operaciones de inversión directa por un valor conjunto de 7.600 millones de dólares, enfocadas principalmente en energías renovables, infraestructura digital, educación, tecnología e industria, consolidándose como uno de los principales destinos europeos para este tipo de capital de largo plazo.