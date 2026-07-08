BTG Pactual Colombia alcanzó un máximo histórico de $8 billones administrados en Fondos de Inversión Colectiva (FIC), un resultado que consolida el crecimiento de su negocio de gestión de inversiones y fortalece su posición como uno de los principales administradores de recursos de terceros en el país.

Aguas de Cartagena destinará una inversión cercana a los 60.000 millones de pesos para el acueducto de la ciudad

La cifra representa un avance significativo frente a 2020, cuando la firma administraba $4 billones en este tipo de fondos. En seis años, el volumen de activos bajo administración se duplicó, impulsado por una estrategia basada en la construcción de portafolios sólidos, la diversificación de las inversiones y una administración activa orientada a generar valor de manera consistente.

De acuerdo con la compañía, este crecimiento no solo refleja un mayor volumen de recursos administrados, sino también la capacidad para diseñar estrategias de inversión dirigidas a diferentes perfiles y objetivos. La firma busca mantener un equilibrio entre rentabilidad, liquidez y gestión del riesgo, pilares que sustentan su filosofía de inversión.

¿Cuál es el CDT más rentable en Colombia en el mes de julio?

El desempeño también ha estado acompañado por resultados destacados en varias de las estrategias administradas por BTG Pactual Colombia, las cuales han registrado rentabilidades competitivas dentro de sus respectivas categorías. Según la firma, estos resultados son consecuencia de un proceso de inversión basado en el análisis, la gestión activa de los portafolios y una visión de largo plazo.

Sobre esto, Camilo Aristizábal, CIO de BTG Pactual Colombia, afirmó que “Alcanzar $8 billones administrados en fondos de inversión colectiva refleja la solidez de nuestra estrategia de inversión y la disciplina con la que administramos cada portafolio. Nuestro objetivo ha sido construir soluciones capaces de generar valor de manera consistente, manteniendo un adecuado equilibrio entre rentabilidad, liquidez y gestión del riesgo para responder a las necesidades de nuestros inversionistas”.

Urgo Medical llega a Colombia con una inversión inicial de 5 millones de euros

En los últimos años, la entidad también ha fortalecido su oferta de Fondos de Inversión Colectiva, ampliando las alternativas disponibles para inversionistas con diferentes perfiles de riesgo y horizontes de inversión. Este desarrollo ha estado respaldado por el conocimiento de sus equipos de inversión en Colombia y por las capacidades globales de BTG Pactual.

Con este nuevo máximo histórico, la firma continúa desarrollando soluciones de inversión sustentadas en una gestión profesional, procesos rigurosos y una visión de largo plazo, con el propósito de contribuir al crecimiento y la sofisticación del mercado de capitales colombiano.