Divisas

Casas de cambio que están vendiendo el dólar más barato. Así está el precio este 7 de julio

El mercado se mueve al alza durante la jornada.

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Redacción Semana
7 de julio de 2026 a las 7:22 a. m.
El dólar sigue moviendo los mercados. Consulte la cotización y qué factores están impulsando su precio.
El dólar sigue moviendo los mercados. Consulte la cotización y qué factores están impulsando su precio. Foto: getty images

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque funciona como el principal medio de cambio global para el comercio internacional y actúa como el activo de reserva dominante utilizado por bancos centrales e inversores.

Muchos ven atractiva la adquisición de esta moneda, dado que es un activo refugio para proteger el patrimonio frente a la devaluación de la moneda local. Al ser la divisa de reserva global más fuerte, permite mantener el poder adquisitivo a largo plazo y diversificar el riesgo de la economía nacional.

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Así abre el dólar en Colombia. Conozca el comportamiento de la divisa y su impacto en la economía. Foto: Getty Images

Es por ello que, en momentos de alta volatilidad, muchos la adquieren o la venden para generar rentabilidad en sus inversiones. Las casas de cambio juegan aquí un papel fundamental, pues se dedican a la compra y venta de monedas extranjeras. Su función principal es facilitar el intercambio de dinero, permitiendo a turistas, viajeros e inversionistas convertir su moneda local en la divisa del país de destino.

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 7 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,397.22 y de venta de $3,511.11.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,5033,53835
Cali3,3503,600250
Cúcuta3,4403,49555
Medellín3,3573,491134
Pereira3,4203,550130
Inflación
El precio del dólar registra nuevos movimientos. Estos son los valores actualizados de la jornada. Foto: stock.adobe.

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son los precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Martes 7 de julio de 20263397.223511.113350.68
Lunes 6 de julio de 20263397.223511.113334.93
Domingo 5 de julio de 20263388.893516.673334.93
Sábado 4 de julio de 20263387.063512.353334.93
Viernes 3 de julio de 20263394.713527.653357.82
Jueves 2 de julio de 202634203552.223403.35
Miércoles 1 de julio de 20263458.333579.173440.83
Martes 30 de junio de 20263490.563603.063443.59

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,4703,52050
Cambios Kapital3,4703,49020
Cambios Vancouver3,6203,63010
Smart Exchange3,4503,51060

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial.

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Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado. Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.