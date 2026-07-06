Colombia y Suiza también juegan en la cancha comercial, y allí va ganando el país europeo

Mientras Colombia y Suiza se preparan para enfrentarse este martes 7 de julio en los octavos de final de la Copa Mundial de la Fifa 2026, el duelo entre ambos países también tiene un marcador económico relevante. Más allá de lo que ocurra en la cancha, la relación comercial bilateral movió US$915 millones en 2025, según cifras de la Dian analizadas por Analdex. Sin embargo, el balance fue desfavorable para Colombia, ya que importa más de lo que exporta a ese país, con una balanza deficitaria de US$197,4 millones.

El comercio entre ambos países muestra una relación dinámica, pero con una clara diferencia en la composición de los productos que se venden y se compran. Colombia exporta principalmente materias primas y productos agroindustriales, mientras que Suiza llega al mercado colombiano con bienes de alto valor agregado, especialmente del sector farmacéutico, químico y de relojería.

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Las ventas de Colombia a Suiza tuvieron un desempeño positivo durante 2025, al crecer 84,8 % anual, pasando de US$194,1 millones a US$358,8 millones. El principal producto de exportación fue el oro en bruto no monetario, que alcanzó US$317,3 millones y se consolidó como el gran motor del comercio colombiano hacia ese destino.

Además del oro, las bananas tipo Cavendish Valery tuvieron una participación importante, con US$15,9 millones. También aparecen en el listado productos como coques y semicoques de hulla, así como plantas y frutos utilizados en perfumería o medicina. Por regiones, Antioquia fue el departamento líder en las exportaciones a Suiza, con US$318,9 millones, seguido por Magdalena, con US$16,1 millones, y Bogotá, con US$9,2 millones.

El oro es el principal producto de exportación de Colombia a Suiza. Foto: Getty Images/iStockphoto

Del otro lado, las importaciones colombianas provenientes de Suiza crecieron un 23 % y ascendieron a US$556,23 millones en 2025. En este caso, el mayor peso lo tuvieron los productos farmacéuticos y químicos. Los tratamientos oncológicos o para el VIH lideraron las compras, con US$74,4 millones, seguidos por medicamentos dosificados de uso humano, que sumaron US$61,1 millones. También se destacaron los compuestos heterocíclicos (insumos químicos usados para fabricar medicamentos), con US$39,3 millones.

La relojería fina, uno de los sectores tradicionalmente asociados con la economía suiza, también tuvo un papel relevante. Dichas importaciones alcanzaron US$26,3 millones. Bogotá fue el principal destino receptor de estos productos, con US$392,2 millones, seguida por Bolívar, con US$61,7 millones, y Cundinamarca, con US$35 millones.

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En el primer cuatrimestre de 2026, la relación comercial bilateral sigue activa. Entre enero y abril, el intercambio alcanzó US$291,8 millones. En ese periodo, las exportaciones colombianas hacia Suiza sumaron US$95,8 millones, nuevamente con Antioquia como protagonista. Las importaciones, por su parte, llegaron a US$195,4 millones, impulsadas otra vez por el sector médico y farmacéutico.

La relación comercial entre Colombia y Suiza también se enmarca en el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2011 entre Colombia y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Dentro de ese bloque, Suiza tiene un papel dominante, pues representa el 86 % de las ventas colombianas hacia esos mercados.

Así, el partido de octavos de final llega acompañado de otro marcador: el de una relación comercial en la que Colombia gana terreno con el oro y el agro, pero en la que Suiza mantiene ventaja con productos farmacéuticos, químicos y bienes de alto valor agregado.