Colombia enfrenta doble presión: sube el gasto en medicamentos y aumenta la dependencia de importaciones

El gasto que hacen los colombianos en medicamentos no deja de aumentar, mientras el país profundiza su dependencia de las importaciones, según datos recientes de la industria farmacéutica.

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Gasto en medicamentos sube en Colombia

En Colombia, el acceso a medicamentos se está convirtiendo cada vez más en una carga económica directa para los hogares.

Un informe de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif) advierte que el gasto de bolsillo en medicamentos ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, al mismo tiempo que el país profundiza su dependencia de las importaciones.

De acuerdo con el reporte, el gasto per cápita en medicamentos pasó de 91.200 pesos en 2021 a 108.000 pesos en 2024, lo que representa un incremento del 18,4 % en cuatro años.

Este aumento refleja que una mayor proporción del consumo farmacéutico está siendo financiada directamente por los ciudadanos, en lugar de ser cubierta por el sistema de salud.

El estudio también evidencia un deterioro estructural en la balanza del sector farmacéutico.

Colombia importa aproximadamente nueve veces más medicamentos de los que exporta, lo que ha generado un déficit creciente en el comercio del sector. Según los datos recopilados por Ascif con base en fuentes como el Dane, el Sismed y el Invima, el déficit pasó de 1.823 millones de dólares en 2015 a 3.534 millones de dólares en 2025.

Lo anterior muestra una dependencia cada vez mayor del mercado internacional.

Un elemento adicional que destaca el informe es el crecimiento del mercado farmacéutico en el país.

Pero este no se da por un aumento del volumen de consumo, sino por el encarecimiento del mercado y la mayor participación de medicamentos de alto costo dentro del sistema de salud.

Esto significa que el valor total del mercado crece más rápido que la cantidad de medicamentos consumidos, lo que impacta directamente en el gasto de los pacientes.

El país enfrenta mayor gasto en medicamentos y dependencia de importaciones, según informe del sector. Foto: Getty Images

Déficit farmacéutico en Colombia se concentra en medicamentos de alta complejidad

Asimismo, el análisis señala que el déficit comercial del sector no solo es creciente, sino que está concentrado en medicamentos de alta complejidad terapéutica.

Esta situación refuerza la dependencia del país de importaciones para tratamientos especializados que no se producen en la misma escala a nivel nacional, lo que afecta tanto la disponibilidad como los costos finales.

Aunque el mercado farmacéutico colombiano alcanzó más de 31 billones de pesos en 2025, el informe advierte que este crecimiento no necesariamente se traduce en mayor acceso o reducción de costos para los pacientes.

Por el contrario, una parte importante del aumento recae sobre los hogares, especialmente en medicamentos de uso frecuente y tratamientos crónicos.

La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica advierte que esta combinación de mayor gasto de bolsillo, concentración en medicamentos de alto costo y dependencia de importaciones debe ser considerada una señal de alerta para la política pública del país.

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El informe “Datascif 2026” de Ascif fue elaborado con base en datos del Dane, el Sismed y el Invima, lo que le otorga respaldo estadístico a sus conclusiones sobre la evolución del mercado farmacéutico colombiano.