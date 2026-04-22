Un análisis divulgado por The New York Times, basado en estudios científicos, pone bajo la lupa cuatro clases de medicamentos de uso común que podrían estar vinculadas con un mayor riesgo de demencia en adultos mayores.

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Anticolinérgicos y benzodiacepinas bajo revisión por posible riesgo cognitivo

En Estados Unidos, un reciente reportaje basado en investigaciones médicas y divulgado por The New York Times, volvió a encender el debate.

Se trata del uso de ciertos medicamentos de consumo frecuente y su posible relación con un mayor riesgo de demencia en adultos mayores.

Aunque los expertos insisten en que no hay una relación causal comprobada, sí hablan de asociaciones que han sido observadas en distintos estudios epidemiológicos.

Entre los estudios citados por el New York Times se encuentran investigaciones publicadas en revistas médicas como JAMA Internal Medicine y análisis epidemiológicos que han seguido a pacientes durante varios años.

A través de estos, han identificado patrones de uso de medicamentos y aparición de deterioro cognitivo.

Estos trabajos han señalado como áreas de observación a los anticolinérgicos, las benzodiacepinas, algunos antipsicóticos y los inhibidores de la bomba de protones.

El uso prolongado de ciertos medicamentos es analizado por expertos por su posible asociación con problemas de memoria y demencia. Foto: Getty Images

Estudios científicos analizan vínculo entre fármacos comunes y demencia en mayores

La investigación citada por el medio estadounidense se apoya en múltiples estudios publicados en revistas médicas revisadas por pares, donde se ha analizado durante años el uso de medicamentos en grandes poblaciones de pacientes.

El punto en común de estas investigaciones es que identifican patrones entre el consumo prolongado de ciertos fármacos y una mayor incidencia de deterioro cognitivo.

Sin embargo, no se ha podido establecer establecer con certeza que los medicamentos sean la causa directa.

Entre los grupos más mencionados están los medicamentos anticolinérgicos, utilizados para tratar alergias, insomnio o problemas urinarios.

De acuerdo con los estudios referenciados, estos fármacos podrían interferir con la acetilcolina, un neurotransmisor clave en procesos de memoria y aprendizaje.

Lo anterior ha llevado a los investigadores a observar una posible relación con el deterioro cognitivo en el largo plazo.

Otro grupo bajo análisis son las benzodiacepinas, recetadas comúnmente para la ansiedad y el insomnio.

Aunque su uso es frecuente en adultos mayores, varios estudios observacionales han encontrado asociaciones con problemas de memoria, confusión y un mayor riesgo de demencia en pacientes con consumo prolongado.

No obstante, los mismos expertos citados advierten que también podría existir un sesgo.

Estos medicamentos se prescriben precisamente a personas con trastornos que por sí mismos pueden afectar la salud cognitiva.

Los antipsicóticos también aparecen en la lista de fármacos bajo observación.

En este caso, la discusión es más compleja, porque se utilizan en pacientes con enfermedades psiquiátricas graves, lo que dificulta separar el efecto del medicamento del impacto de la enfermedad de base.

Aun así, algunos estudios han detectado una posible asociación con deterioro cognitivo en ciertos grupos de pacientes.

El cuarto grupo corresponde a los inhibidores de la bomba de protones, medicamentos ampliamente utilizados para tratar el reflujo gástrico.

Aunque su perfil de seguridad es considerado alto, algunas investigaciones han sugerido una posible relación indirecta con la demencia, posiblemente asociada a deficiencias nutricionales como la vitamina B12, esencial para el funcionamiento del sistema nervioso.

El reportaje citado enfatiza que la evidencia disponible no es concluyente y que los resultados deben interpretarse con cautela.

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En la mayoría de los casos, se trata de estudios observacionales que muestran correlaciones, pero no prueban causalidad.

Esto significa que no se puede afirmar que estos medicamentos provoquen demencia, sino que su uso aparece con mayor frecuencia en personas que desarrollan deterioro cognitivo.