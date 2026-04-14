Durante años, la soledad ha sido señalada como uno de los grandes enemigos silenciosos de la salud mental y del envejecimiento saludable. Se le ha vinculado con depresión, deterioro cognitivo e incluso demencia.

Sin embargo, una nueva investigación europea aporta un matiz importante: sentirse solo no acelera necesariamente el deterioro de la memoria con el paso del tiempo, aunque sí se asocia con un peor rendimiento cognitivo inicial.

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La soledad afecta la memoria inicial, pero no acelera su deterioro

El hallazgo proviene de un amplio estudio publicado en la revista Aging & Mental Health, basado en el seguimiento de más de 10.000 personas mayores en Europa durante un periodo de siete años.

La investigación analizó datos de 10.217 personas de entre 65 y 94 años, residentes en distintos países europeos como España, Alemania, Suecia y Eslovenia. El seguimiento se realizó entre 2012 y 2019 y utilizó información de la Encuesta sobre Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE), una de las bases de datos más amplias sobre envejecimiento en el continente.

El objetivo era comprender si la soledad influía no solo en el estado de la memoria, sino también en la velocidad de su deterioro a lo largo del tiempo.

Las personas que reportaban mayores niveles de soledad obtenían, al inicio del estudio, peores resultados en pruebas de memoria inmediata y diferida. Sin embargo, al observar la evolución durante los siete años de seguimiento, el ritmo de deterioro cognitivo fue similar entre quienes se sentían solos y quienes no.

En otras palabras, la soledad parecía afectar el “punto de partida” de la memoria, pero no la velocidad a la que esta se deteriora con el paso del tiempo.

Los investigadores, entre ellos equipos de la Clínica Universitaria de Navarra, la Universidad de Valencia, la Universidad del Rosario en Colombia y el Instituto Karolinska en Suecia, concluyeron que la soledad está asociada a un menor rendimiento cognitivo inicial, pero no necesariamente a un deterioro progresivo más rápido.

Esto significa que la soledad no se descarta como factor relevante en la salud cerebral, pero sí cambia la forma en que debe interpretarse su impacto.

De acuerdo con los autores, el hallazgo refuerza la idea de que el aislamiento social no puede considerarse automáticamente un factor directo que acelere la demencia. Sin embargo, sí se relaciona con peores condiciones cognitivas de base en la vejez.

Científicos analizan el impacto de la soledad en la pérdida de la memo,ria Foto: Getty Images

La soledad como condición compleja y cambiante

El estudio también subraya un aspecto clave: la soledad no es una condición fija. Puede variar con el tiempo dependiendo de factores como la pérdida de seres queridos, cambios en la salud, el entorno social o la calidad de las relaciones personales.

Además, los investigadores advierten que los participantes con mayor sensación de soledad tendían a ser personas de mayor edad, en su mayoría mujeres, con peor estado de salud general y mayor prevalencia de enfermedades como depresión, hipertensión o diabetes. Estos factores, en conjunto, también influyen en el rendimiento cognitivo.

Por eso, aunque la soledad se asocia con una peor memoria inicial, no puede analizarse de forma aislada sin considerar el contexto de salud física y mental de cada individuo.

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La evidencia científica previa ya había señalado que el aislamiento social puede estar relacionado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

Sin embargo, muchos de estos estudios no distinguían entre la asociación inicial y la evolución en el tiempo.

Investigaciones anteriores también han mostrado que las personas con menor interacción social pueden presentar más dificultades en funciones como la atención, la memoria o la velocidad de procesamiento mental.

Esto refuerza la idea de que el entorno social influye en el rendimiento cognitivo general.