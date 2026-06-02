El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular 019 de 2026, con la que modifica la forma en que se registran los medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en Colombia.

La medida establece que estos medicamentos quedarán integrados a la Historia Clínica Electrónica interoperable a través de los Resúmenes Digitales de Atención (RDA).

Así se deja de utilizar la plataforma MIPRES para este proceso, con el objetivo de mejorar el seguimiento de los pacientes y la continuidad de sus tratamientos.

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Los medicamentos financiados con la UPC quedarán integrados a la historia clínica

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la prescripción de medicamentos financiados con recursos de la UPC deberá registrarse mediante los Resúmenes Digitales de Atención (RDA).

Esta herramienta que hace parte de la estrategia nacional de interoperabilidad de la historia clínica electrónica.

La medida busca que la información relacionada con la formulación, direccionamiento, programación, dispensación y suministro de medicamentos quede integrada dentro de un mismo ecosistema digital.

Con esto se podrá dar un seguimiento más completo del proceso asistencial de cada paciente.

Según la cartera de Salud, esta integración facilitará la trazabilidad de los tratamientos.

Esto fortalecerá la continuidad de la atención y mejorará el intercambio de información entre los distintos actores del sistema sanitario.

Dentro de los cambios establecidos por la Circular 019 de 2026, el Gobierno Nacional determinó que la plataforma MIPRES ya no será utilizada para la prescripción de medicamentos financiados mediante la UPC.

En adelante, estos registros se realizarán a través de los Resúmenes Digitales de Atención, que estarán integrados a la Historia Clínica Electrónica interoperable.

El Ministerio busca centralizar la información clínica y farmacológica de los usuarios en un sistema unificado que facilite el acceso a los datos necesarios para la atención en salud.

La transición hace parte de la estrategia de transformación digital impulsada por el Gobierno para consolidar una red de información clínica interoperable y fortalecer la gestión de los servicios de salud en el país.

La Circular 019 de 2026 integra el registro de medicamentos financiados con la UPC a la historia clínica electrónica para fortalecer el seguimiento de los pacientes y la continuidad de sus tratamientos. Foto: Ministerio de Salud y Protección Social, Circular 019 de 2026.

Una apuesta por la interoperabilidad y la continuidad de los tratamientos

El Ministerio de Salud ha señalado que los Resúmenes Digitales de Atención se convertirán en una herramienta clave para recopilar y compartir información clínica estandarizada entre los actores autorizados del sistema.

La entidad considera que este modelo permitirá mejorar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones clínicas y administrativas.

Además, facilitará el seguimiento de los tratamientos cuando los pacientes requieran atención en diferentes instituciones.

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Con la implementación de la Circular 019 de 2026, la información sobre medicamentos financiados con la UPC quedará vinculada a la historia clínica electrónica interoperable.

Será una medida con la que el Gobierno espera fortalecer la continuidad de la atención y optimizar el monitoreo de los tratamientos en todo el sistema de salud.