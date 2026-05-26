La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, aprobó VIZZ, unas nuevas gotas oftálmicas desarrolladas para tratar la presbicia.

Esta condición asociada al envejecimiento, dificulta enfocar objetos cercanos y obliga a millones de personas a usar gafas de lectura.

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Una alternativa a las gafas para ver de cerca

El medicamento, desarrollado por LENZ Therapeutics, contiene aceclidina al 1,44 %.

Este compuesto actúa contrayendo la pupila para generar un “efecto estenopeico”, similar al funcionamiento de una cámara fotográfica.

Este mecanismo permite aumentar la profundidad de enfoque y mejorar la visión cercana sin afectar significativamente la visión de lejos.

La presbicia afecta a la mayoría de las personas a partir de los 40 o 45 años y es una consecuencia natural de la pérdida de elasticidad del cristalino del ojo.

Según datos citados por la compañía y por medios especializados, cerca de 128 millones de adultos en Estados Unidos viven con esta condición.

De acuerdo con la información publicada tras la aprobación regulatoria, VIZZ es la primera solución oftálmica basada en aceclidina autorizada por la FDA para tratar la presbicia en adultos.

Los ensayos clínicos mostraron resultados en menos de 30 minutos

La aprobación se sustentó en tres estudios clínicos de fase 3 conocidos como CLARITY 1, CLARITY 2 y CLARITY 3.

En total participaron más de 680 personas adultas diagnosticadas con presbicia.

Según los resultados entregados por la empresa y recogidos por medios médicos, los pacientes comenzaron a experimentar mejoras en la visión cercana aproximadamente 30 minutos después de la aplicación de las gotas y los efectos se mantuvieron hasta por 10 horas.

Durante los estudios no se reportaron eventos adversos graves relacionados con el tratamiento.

Los efectos secundarios más frecuentes fueron irritación ocular leve, visión tenue temporal y dolor de cabeza.

Marc Bloomenstein, investigador clínico vinculado a los ensayos, aseguró que la aprobación representa “un cambio de paradigma” para millones de personas con pérdida de visión cercana relacionada con la edad.

🇺🇸‼️ | La FDA aprobó VIZZ, unas nuevas gotas oftálmicas que prometen reemplazar las gafas de lectura al mejorar la visión cercana en solo 30 minutos y por hasta 10 horas con una sola aplicación diaria. El tratamiento, basado en un compuesto usado originalmente contra el glaucoma,… pic.twitter.com/wpHpUqb2cB — UHN Plus — Salud (@UHN_Plus_Salud) May 26, 2026

El lanzamiento de VIZZ ha despertado interés en el sector oftalmológico porque podría convertirse en una alternativa no invasiva frente al uso de gafas de lectura, lentes multifocales o cirugías refractivas.

Eef Schimmelpennink, presidente ejecutivo de LENZ Therapeutics, afirmó que la aprobación marca “una mejora transformadora” en las opciones disponibles para tratar la presbicia en Estados Unidos.

La empresa informó que el producto comenzó a distribuirse comercialmente en Estados Unidos después de la autorización otorgada en julio de 2025.

La FDA aprobó VIZZ, un tratamiento oftálmico diseñado para mejorar la visión cercana en adultos con presbicia. Foto: Getty Images

Dudas sobre duración y efectos

El avance ha sido recibido con expectativa y algunos especialistas y usuarios en foros médicos han señalado interrogantes sobre su uso.

La duración real del efecto y el comportamiento de la visión una vez desaparece la acción del medicamento, on in quietudes que aún faltan pñor resolver.

En comunidades digitales relacionadas con salud visual, algunos usuarios también han manifestado preocupación por posibles riesgos asociados al uso prolongado de gotas mióticas.

Sin embargo, la FDA indicó que los estudios clínicos no detectaron problemas graves de seguridad durante el periodo evaluado.

Por ahora, VIZZ se perfila como una de las innovaciones más recientes en tratamientos oftalmológicos para adultos con problemas de visión cercana.

Será una excelente alternativa para millones de personas que dependen diariamente de gafas de lectura.