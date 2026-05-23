Ni ocho vasos al día bastarían: estudio cuestiona una de las reglas más famosas para evitar cálculos renales

Los cálculos renales, conocidos popularmente como “piedras en los riñones”, son una de las causas más frecuentes de dolor intenso en el sistema urinario. Durante décadas, una de las principales recomendaciones médicas para prevenirlos ha sido sencilla: beber más agua.

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No obstante, un reciente estudio internacional reabrió el debate sobre la efectividad de esta estrategia. La investigación, liderada por especialistas de la Universidad de Duke y publicada en la revista científica The Lancet, analizó a pacientes con antecedentes de cálculos renales que recibieron apoyo tecnológico para incrementar su consumo diario de líquidos mediante botellas inteligentes conectadas por Bluetooth.

Aunque los participantes lograron aumentar su hidratación y producir mayores volúmenes de orina, los investigadores encontraron que continuaron presentando recurrencias de cálculos a una tasa similar a la observada en otros pacientes que no recibieron estas herramientas adicionales. Según los autores, mantener una ingesta muy elevada de líquidos a largo plazo resulta mucho más difícil de lo que se pensaba.

Expertos aconsejan llevar una dieta baja en sal y tomar líquidos para prevenir los cálculos renales. Foto: Getty images. Foto: Foto: Getty images.

El agua sigue siendo importante, pero no es la única respuesta

Los expertos aclaran que los hallazgos no significan que beber agua sea inútil. De hecho, la evidencia científica sigue mostrando que una adecuada hidratación ayuda a diluir minerales y sales presentes en la orina, reduciendo las condiciones que favorecen la formación de cristales.

Una revisión de la organización Cochrane concluyó que aumentar la ingesta de agua hasta producir al menos dos litros de orina al día podría disminuir el riesgo de que reaparezcan los cálculos en personas que ya los han padecido. Sin embargo, también advirtió que la calidad de la evidencia disponible sigue siendo limitada y que se necesitan más investigaciones para confirmar el alcance real de este beneficio.

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Otros factores influyen en la aparición de piedras en los riñones

Los especialistas recuerdan que la formación de cálculos renales depende de múltiples factores. Entre ellos se encuentran el exceso de sal en la alimentación, el consumo elevado de proteínas animales, ciertas alteraciones metabólicas, predisposición genética y la presencia de sustancias como calcio, oxalato o ácido úrico en concentraciones altas dentro de la orina.

Por esta razón, los expertos recomiendan no limitar la prevención únicamente al consumo de agua. Mantener una alimentación equilibrada, moderar la sal, controlar factores de riesgo metabólicos y seguir las recomendaciones médicas personalizadas continúan siendo pilares fundamentales para reducir la posibilidad de desarrollar nuevas piedras en los riñones.