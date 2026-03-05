Estados Unidos

Por posibles fallas sanitarias la FDA retira más de 650.000 botellas de agua en EE. UU.

Autoridades sanitarias ordenaron retirar del mercado cientos de botellas de agua embotellada tras detectar presuntas condiciones insalubres durante el proceso de envasado en una planta de producción.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

5 de marzo de 2026, 3:12 p. m.
Autoridades sanitarias ordenaron retirar del mercado cientos de botellas de agua embotellada por considerarla insaluble
Autoridades sanitarias ordenaron retirar del mercado cientos de botellas de agua embotellada por considerarla insaluble

La FDA anunció el retiro de más de 650 mil botellas de agua distribuidas en supermercados en Estados Unidos, luego de identificar posibles fallas sanitarias en su proceso de envasado.

La medida es preventiva y busca evitar riesgos para la salud de os consumidores.

No era afrodisíaco, pero casi: la FDA retira chocolate por fármaco oculto

Una retirada clasificada como riesgo moderado

La medida, confirmada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), afecta a varios productos de la empresa Valley Springs Artesian Gold LLC, con sede en Wisconsin.

De acuerdo con el informe oficial del organismo regulador, el retiro involucra 651.148 botellas de agua que fueron distribuidas principalmente en los estados de Illinois y Wisconsin.

La investigación detectó que los productos pudieron haber sido envasados bajo condiciones que no cumplían los estándares federales de higiene, lo que motivó la activación del retiro preventivo del mercado.

La acción fue catalogada por la FDA como retiro de Clase II, una clasificación que se utiliza cuando el uso o exposición al producto podría provocar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, aunque la probabilidad de consecuencias graves es considerada baja.

El proceso comenzó el 6 de febrero de 2026, después de que inspectores federales detectaran irregularidades en la planta de producción durante una revisión rutinaria.

Según el reporte, las deficiencias estaban relacionadas con prácticas de limpieza y manejo de envases que podrían permitir la contaminación del producto.

El retiro incluye seis presentaciones de agua embotellada comercializadas bajo la marca Valley Springs, en envases de un galón (3,78 litros) y 2,5 galones (9,46 litros).

Entre ellas se encuentran versiones de agua natural, agua destilada, agua con flúor e incluso presentaciones destinadas a fórmulas infantiles y consumo de mascotas.

Listado de botellas retiradas:

  1. Valley Springs 100% Natural Bottled Water – 1 galón (UPC: 0 31193-00701 9)
  2. Valley Springs 100% Natural Bottled Water – 2,5 galones (UPC: 0 31193-01501 4)
  3. Valley Springs Infant Water – 1 galón (UPC: 0 31193-01401 7)
  4. Valley Springs Daisy’s Doggy Water – 1 galón (UPC: 0 31193-90100 3)
  5. Valley Springs 100% Natural Bottled Water con flúor – 1 galón (UPC: 0 31193-01301 0)
  6. Valley Springs Steamed Distilled Water – 1 galón (UPC: 0 31193-00601 2)

Las autoridades indicaron que todos los lotes de estas presentaciones están incluidos en la alerta, por lo que se pidió a los consumidores revisar las etiquetas y códigos del producto antes de utilizarlo.

La FDA recomendó a quienes hayan adquirido alguno de los productos afectados no consumir el agua y devolverla al establecimiento donde fue comprada para obtener un reembolso o proceder a su eliminación segura.
La FDA recomendó a quienes hayan adquirido alguno de los productos afectados no consumir el agua y devolverla al establecimiento donde fue comprada para obtener un reembolso o proceder a su eliminación segura. Foto: Getty Images

Recomendaciones para los consumidores y minoristas

La FDA recomendó a quienes hayan adquirido alguno de los productos afectados no consumir el agua y devolverla al establecimiento donde fue comprada para obtener un reembolso o proceder a su eliminación segura.

También ordenó a distribuidores y supermercados retirar de inmediato las unidades de sus estanterías.

El caso vuelve a poner el foco en los controles de seguridad de la industria de agua embotellada, un sector que registra un crecimiento sostenido en Estados Unidos.

Según datos de la International Bottled Water Association, el consumo anual de este producto supera los 15.000 millones de galones, consolidándose como una de las bebidas más consumidas en el país.

Mientras continúa la vigilancia sanitaria, la FDA reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad de los consumidores.

De esta forma se evita cualquier riesgo potencial derivado de fallas en los procesos de producción y envasado.

