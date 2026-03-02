Estados Unidos

No era afrodisíaco, pero casi: la FDA retira chocolate por fármaco oculto

La FDA alertó sobre un chocolate que contenía tadalafil, medicamento usado para tratar la disfunción eréctil, sin que estuviera declarado en la etiqueta.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

2 de marzo de 2026, 12:49 p. m.
El producto fue retirado del mercado tras detectarse la presencia de tadalafil no declarado, un medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil. Imagen de referencia
El producto fue retirado del mercado tras detectarse la presencia de tadalafil no declarado, un medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil. Imagen de referencia Foto: Getty Images

Un suplemento en forma de chocolate fue retirado de manera urgente en Estados Unidos luego de que autoridades sanitarias detectaran que contenía tadalafil, el principio activo de un medicamento para la disfunción eréctil, sin estar indicado en su empaque.

FDA confirma presencia de tadalafil no declarado en chocolate

Un fabricante estadounidense emitió un llamado a retiro urgente de su producto de chocolate tras confirmar que contiene un medicamento para la disfunción eréctil que no figura en su etiqueta, alertaron autoridades sanitarias federales.

La empresa USALESS.COM, con sede en Brooklyn (Nueva York), anunció el retiro voluntario de Rhino Choco VIP 10X.

Este es un suplemento de chocolate de 10 gramos en presentaciones de 12 piezas.

El hecho acurrió después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) informara que el producto contiene tadalafil, el ingrediente activo del medicamento Cialis utilizado para tratar la disfunción eréctil.

Según lo in forma el medio Drugs, el hallazgo generó preocupación entre los clínicos y reguladores sanitarios porque el tadalafil puede interactuar de forma peligrosa con ciertos medicamentos recetados.

Por ejemplo, aquellos que contienen nitratos, utilizados habitualmente para tratar enfermedades cardíacas, diabetes y presión arterial alta.

Estas interacciones pueden provocar una caída significativa de la presión arterial, con riesgo de efectos secundarios graves para personas vulnerables

Este compuesto no estaba listado en la etiqueta del producto, lo que representa un incumplimiento de las normas de seguridad alimentaria y farmacológica.

Autoridades federales ordenaron el retiro inmediato del producto tras confirmar que contenía un medicamento para la disfunción eréctil sin estar indicado en su etiqueta.
Autoridades federales ordenaron el retiro inmediato del producto tras confirmar que contenía un medicamento para la disfunción eréctil sin estar indicado en su etiqueta. Foto: Getty Images

La FDA y la compañía exhortan a quienes hayan adquirido el chocolate a dejar de consumirlo de inmediato y retornar el producto al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Las cajas afectadas se identifican por su embalaje de cartón negro y dorado, con código UPC 724087947668 y fecha de vencimiento impresa de octubre de 2027.

En su comunicado, USALESS.COM señaló que el producto fue retirado de su tienda en línea mientras se investiga y corrige la causa de la presencia del fármaco sin declarar, y puso a disposición de los consumidores un número de atención para resolver consultas.

Las autoridades sanitarias insistieron en que este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de extremar los controles sobre suplementos y productos que prometen “beneficios especiales” sin respaldo claro.

Mientras avanza la investigación, la recomendación es verificar siempre la procedencia de los alimentos y atender de inmediato cualquier alerta oficial.

Incluso, un producto aparentemente inofensivo, como un chocolate, puede representar riesgos inesperados para la salud.

