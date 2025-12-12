Suscribirse

Estados Unidos

Vuelve y juega; la FDA emitió un retiro en 14 estados de popular sopa que podría provocar graves lesiones

El producto, vendido como sopa de lentejas rojas, contenía otro alimento con leche no declarada, un error que pone en peligro a consumidores con alergias severas.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

12 de diciembre de 2025, 4:00 p. m.
La FDA ordena retiro inmediato en H-E-B: una sopa de lentejas podría provocar reacciones graves

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó el retiro urgente de un popular producto vendido en tiendas H-E-B en Texas, luego de detectar que la Meal Simple Red Lentil Dal Soup, podría contener leche no declarada, un alérgeno capaz de desencadenar reacciones potencialmente mortales.

Contexto: Ojo a la canela que compra: nueva alerta de la FDA retira producto que podría intoxicar a consumidores en Estados Unidos

Un error en el etiquetado que levantó las alertas sanitarias

La decisión de la FDA se basó en un reporte presentado por un consumidor que advirtió que el contenido del envase no coincidía con lo descrito en la etiqueta.

La empresa productora, Bakkavor USA, confirmó posteriormente que algunos contenedores de la sopa de lentejas en realidad estaban llenos con Meal Simple Turkey & Wild Rice Soup, una receta que sí contiene leche entre sus ingredientes.

La falta de advertencia en la etiqueta llevó a la agencia federal a emitir rápidamente un retiro del mercado para proteger a personas alérgicas a la leche, quienes podrían experimentar desde urticaria hasta reacciones anafilácticas severas.

Según el aviso oficial de la FDA, el producto afectado corresponde a envases de 16 onzas con fecha de consumo preferente al 11 de enero de 2026, vendidos exclusivamente en tiendas H-E-B en Texas entre el 3 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025.

Aunque no se han reportado enfermedades asociadas al consumo, las autoridades instaron a devolverlo de inmediato para obtener reembolso completo.

De acuerdo a lo que se registra en medios como Newsweek, la advertencia forma parte de la estrategia habitual de la FDA para mantener actualizada su base de Recalls, Market Withdrawals & Safety Alerts, que documenta cualquier alimento con riesgos potenciales para la salud pública.

La seguridad alimentaria y los riesgos invisibles para consumidores sensibles

Este retiro se suma a una larga lista de incidentes relacionados con alérgenos no declarados, una de las causas más frecuentes de retiros en Estados Unidos.

Expertos en seguridad alimentaria, citados por medios locales como el San Antonio Express-News, recuerdan que la industria debe reforzar sus controles para evitar que un simple error de etiquetado termine comprometiendo la salud de miles de consumidores.

La leche, uno de los ocho alérgenos más comunes en el país, puede provocar reacciones de alto riesgo, incluso en cantidades mínimas.

Contexto: FDA lanza alerta: estos 19 utensilios de cocina pueden contaminar alimentos con plomo

Para quienes dependen de una dieta estricta, ya sea por alergia, intolerancia o elección persona, este caso es un recordatorio crítico sobre la importancia de revisar cada etiqueta, incluso en productos que usualmente se perciben como seguros.

Mientras tanto, la FDA continúa monitoreando el mercado y la empresa responsable investiga el origen del error para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir.

