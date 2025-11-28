FDA lanza alerta: estos 19 utensilios de cocina pueden contaminar alimentos con plomo

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por utensilios de cocina cotidianos en los que se encontraron presencia de plomo, una sustancia dañina y perjudicial para la salud.

Según la FDA, los artículos identificados provienen de países como la India y se vendieron principalmente en los estados de California, Illinois, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Washington D.C.

La presencia de plomo en los utensilios de cocina puede contaminar los alimentos. | Foto: Getty Images

El listado incluye olla de aluminio Sonex, olla de latón pital IKM de 3,8 litros, fabricada por JSM Foods, ollas de Silver Horse, sartenes de Win Chong Trading Corp y de Grain Market.

Aunque el primer aviso salió en noviembre de 2023, las autoridades siguen instando a verificar que ninguna de las referencias presentadas por la FDA estén en los anaqueles del hogar, ya que eran de fácil acceso por los consumidores.

La agencia tiene presencia activa en múltiples productos de consumo relacionado con alimentos y medicamentos. | Foto: Getty Images

La indicación de la agencia es no donar, regalar, reparar ni buscar reutilización de estos productos. El organismo sugiere una eliminación segura y enfatiza que “cualquier exposición a plomo implica un peligro para la salud”.

Las personas que sospechen haber estado expuestas deben contactar a un profesional sanitario para acceder a una evaluación médica, y la lista completa puede consultarse en la página oficial de la FDA.

El peligro del plomo

Según Medlinplus, el plomo puede contaminar fácilmente los alimentos y el agua, donde es indetectable con los sentidos de la vista o el gusto.

Se puede encontrar en algunos recipientes (metal, cristal y cerámica o arcilla esmaltada) y utensilios de cocina sin la debida desinfección por medio de métodos calificados.

Los niños inmigrantes y refugiados están en mayor riesgo de intoxicación por plomo que los niños nacidos en EE. UU., debido a la dieta y otros riesgos de exposición anteriores a su llegada al país, indica la organización médica.

ciertos materias con más predispuestos a tener presencia de plomo.

Los efectos del la ingesta de plomo el plomo puede dañar el sistema gastrointestinal, el sistema nervioso, los riñones y el aparato circulatorio e incluso pueden llevar a la muerte.

La exposición continua a un nivel bajo de plomo hace que éste se acumule en el organismo y provoca daño.

En particular, es peligroso para los bebés antes y después del nacimiento, incluidos los niños pequeños, debido a que sus cuerpos y cerebros están creciendo con rapidez.