Suscribirse

Estados Unidos

FDA lanza alerta: estos 19 utensilios de cocina pueden contaminar alimentos con plomo

El plomo puede ser perjudicial para la salud humana.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
28 de noviembre de 2025, 8:20 p. m.
Los tres sartenes que no pueden faltar en la cocina, de acuerdo con expertos culinarios
Los tres sartenes que no pueden faltar en la cocina, de acuerdo con expertos culinarios | Foto: AMF Comunicaciones

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por utensilios de cocina cotidianos en los que se encontraron presencia de plomo, una sustancia dañina y perjudicial para la salud.

Contexto: Ojo a la canela que compra: nueva alerta de la FDA retira producto que podría intoxicar a consumidores en Estados Unidos

Según la FDA, los artículos identificados provienen de países como la India y se vendieron principalmente en los estados de California, Illinois, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Washington D.C.

Su organismo se puede ver afectado al cocinar con recipientes desgastados.
La presencia de plomo en los utensilios de cocina puede contaminar los alimentos. | Foto: Getty Images

El listado incluye olla de aluminio Sonex, olla de latón pital IKM de 3,8 litros, fabricada por JSM Foods, ollas de Silver Horse, sartenes de Win Chong Trading Corp y de Grain Market.

Aunque el primer aviso salió en noviembre de 2023, las autoridades siguen instando a verificar que ninguna de las referencias presentadas por la FDA estén en los anaqueles del hogar, ya que eran de fácil acceso por los consumidores.

Retiran envases de vodka etiqueteados como bebidas energizantes
La agencia tiene presencia activa en múltiples productos de consumo relacionado con alimentos y medicamentos. | Foto: Getty Images

La indicación de la agencia es no donar, regalar, reparar ni buscar reutilización de estos productos. El organismo sugiere una eliminación segura y enfatiza que “cualquier exposición a plomo implica un peligro para la salud”.

Las personas que sospechen haber estado expuestas deben contactar a un profesional sanitario para acceder a una evaluación médica, y la lista completa puede consultarse en la página oficial de la FDA.

El peligro del plomo

Según Medlinplus, el plomo puede contaminar fácilmente los alimentos y el agua, donde es indetectable con los sentidos de la vista o el gusto.

Se puede encontrar en algunos recipientes (metal, cristal y cerámica o arcilla esmaltada) y utensilios de cocina sin la debida desinfección por medio de métodos calificados.

Contexto: La FDA retira del mercado un importante medicamento para regular la presión arterial por riesgo de cáncer

Los niños inmigrantes y refugiados están en mayor riesgo de intoxicación por plomo que los niños nacidos en EE. UU., debido a la dieta y otros riesgos de exposición anteriores a su llegada al país, indica la organización médica.

ciertos materias con más predispuestos a tener presencia de plomo.

Los efectos del la ingesta de plomo el plomo puede dañar el sistema gastrointestinal, el sistema nervioso, los riñones y el aparato circulatorio e incluso pueden llevar a la muerte.

La exposición continua a un nivel bajo de plomo hace que éste se acumule en el organismo y provoca daño.

En particular, es peligroso para los bebés antes y después del nacimiento, incluidos los niños pequeños, debido a que sus cuerpos y cerebros están creciendo con rapidez.

La FDA realiza presencia constante en productores y distribuidores de este tipo de productos para disminuir el riesgo de consumo de plomo en el país norteamericano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fiscalía imputará cargos contra el excanciller Álvaro Leyva por la adjudicación del multimillonario contrato de pasaportes

2. Mhoni Vidente reveló las predicciones para los 12 signos, este 29 y 30 de noviembre; vienen sorpresas en el fin de mes

3. FDA lanza alerta: estos 19 utensilios de cocina pueden contaminar alimentos con plomo

4. Embajada China entrega reveladores detalles sobre empresario que se habría reunido con disidencias de Calarcá

5. Joven universitaria de 19 años fue deportada mientras se dirigía a visitar a su familia en Texas durante el Día de Acción de Gracias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosPlomoFDACocinaAlimentos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.