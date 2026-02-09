Estados Unidos

Retiran del mercado productos de la reconocida marca M&M’s en Estados Unidos

Se retiran productos de la marca M&M’s por alérgenos no declarados que podrían ser un riesgo para la salud.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

9 de febrero de 2026, 1:53 p. m.
Algunos productos M&M's son retirados del mercado en Estados Unidos.
Algunos productos M&M's son retirados del mercado en Estados Unidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Se informó del retiro voluntario de miles de paquetes de M&M’s por contener alérgenos no declarados, lo que podría representar un riesgo potencial para consumidores de estos productos.

El retiro se inició el día 26 de enero; sin embargo, hasta el día 4 de febrero se le otorgó la clasificación II.

Las clasificaciones de retiro se dividen en tres grandes apartados. El retiro clase III se da cuando un producto viola alguna regulación de la FDA, pero es poco probable que, con su consumo, se generen consecuencias adversas para la salud.

El retiro clase II, al cual pertenece el retiro de los M&M’s, se otorga cuando un producto puede causar distintas consecuencias negativas a la salud de manera temporal o médicamente reversibles. Para que se clasifique de este modo, debe existir una posibilidad remota de que se presenten complicaciones graves.

Estados Unidos

Fallo histórico: la justicia estadounidense respalda mantener presos a inmigrantes sin derecho a fianza

Estados Unidos

Dominio total: el nuevo avión supersónico de EE. UU. que desafía las leyes de la física

Estados Unidos

Termina declaración de Ghislaine Maxwell ante el Congreso de EE. UU.: su abogado aseguró que Donald Trump era inocente tras una petición

Estados Unidos

Sheriff de Florida convierte dinero de drogas en helados gratis para niños del condado de Orange

Estados Unidos

Nueva York impulsa el NYC Free Tax Prep: ¿de qué se trata y cómo acceder?

Estados Unidos

Instagram y YouTube son denunciados por generar adicciones en sus usuarios: buscan excluír a algunos hombres de las redes

Estados Unidos

Promociones en la Semana de Broadway en la ciudad de Nueva York: facilitaría el acceso espectáculos

Estados Unidos

Estados Unidos captura otro buque petrolero del bloqueo del Caribe, esta vez en el océano Índico

x
Productos retirados del mercado. Foto: GC Images

El retiro clase I es el más grave de todos y se rotula cuando hay una posibilidad alta de que, al consumir el producto, se generen consecuencias graves para la salud, incluso ocasionando la muerte.

De acuerdo con la información presentada por el medio de comunicación Infobae, los productos retirados pueden contener leche, maní y soya; sin embargo, estos no fueron declarados en el empaque, por lo que personas que sean alérgicas a este tipo de ingredientes pueden presentar complicaciones de salud.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA): “El uso o exposición a un producto violatorio puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

x
Esta agencia gubernamental regula la mayoría de productos. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Productos retirados

  • M&M’s Peanuts (1.3 onzas), rotulados como “Make Your Mark”. Estos productos tienen número de lote M1823200 con fecha de caducidad del 30 de abril de 2026. Según lo que se indica, 541 unidades estarían implicadas.
  • M&M’s promocionales (1.3 onzas). Esta presentación en su empaque tiene el nombre de distintas compañías, campañas e instituciones educativas. Los números de lote afectados son: L450ARCLV03 con fecha de vencimiento del 1 de diciembre de 2025; L502FLHKP01 con fecha de vencimiento del 1 de enero de 2026; L523CMHKP01 con fecha de vencimiento del 30 de junio de 2026; y finalmente L537GMHKP01 con fecha de vencimiento del 1 de septiembre de 2026.

Si usted regularmente compra productos de esta marca, es importante que revise el número de lote y las fechas de vencimiento para asegurarse de que las unidades que tiene no sean las afectadas por el retiro.

Más de Estados Unidos

El USCIS anunció nuevas reglas para las extensiones automáticas del permiso de trabajo de inmigrantes en Estados Unidos.

Fallo histórico: la justicia estadounidense respalda mantener presos a inmigrantes sin derecho a fianza

El Quaterhouse Mark 1 en la base de Edwards en California, EEUU.

Dominio total: el nuevo avión supersónico de EE. UU. que desafía las leyes de la física

x

Retiran del mercado productos de la reconocida marca M&M’s en Estados Unidos

En medio de una creciente controversia, el expresidente Donald Trump ha declinado compartir los supuestos “archivos Epstein”, lo que ha generado críticas tanto entre sus aliados como desde sectores de oposición.

Termina declaración de Ghislaine Maxwell ante el Congreso de EE. UU.: su abogado aseguró que Donald Trump era inocente tras una petición

El camión de helados del Sheriff del Condado de Orange reparte golosinas gratuitas a niños usando fondos confiscados a narcotraficantes.

Sheriff de Florida convierte dinero de drogas en helados gratis para niños del condado de Orange

El político demócrata Zohran Mamdani, cuya victoria en las primarias de Nueva York ha generado inquietud entre los grandes contribuyentes.

Nueva York impulsa el NYC Free Tax Prep: ¿de qué se trata y cómo acceder?

Meta y YouTube

Instagram y YouTube son denunciados por generar adicciones en sus usuarios: buscan excluír a algunos hombres de las redes

Sergio Trujillo debuta dirigiendo en Broadway con 'Real Women Have Curves'.

Promociones en la Semana de Broadway en la ciudad de Nueva York: facilitaría el acceso espectáculos

x

Estados Unidos captura otro buque petrolero del bloqueo del Caribe, esta vez en el océano Índico

Orange limita cupos de detención mientras se discute la contratación de ICE.

Política migratoria de EE. UU.: un condado limita detenciones de ICE mientras el Congreso estudia frenar la contratación de agentes

Noticias Destacadas