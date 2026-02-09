Retiran del mercado productos de la reconocida marca M&M’s en Estados Unidos

Se informó del retiro voluntario de miles de paquetes de M&M’s por contener alérgenos no declarados, lo que podría representar un riesgo potencial para consumidores de estos productos.

El retiro se inició el día 26 de enero; sin embargo, hasta el día 4 de febrero se le otorgó la clasificación II.

Las clasificaciones de retiro se dividen en tres grandes apartados. El retiro clase III se da cuando un producto viola alguna regulación de la FDA, pero es poco probable que, con su consumo, se generen consecuencias adversas para la salud.

El retiro clase II, al cual pertenece el retiro de los M&M’s, se otorga cuando un producto puede causar distintas consecuencias negativas a la salud de manera temporal o médicamente reversibles. Para que se clasifique de este modo, debe existir una posibilidad remota de que se presenten complicaciones graves.

Productos retirados del mercado. Foto: GC Images

El retiro clase I es el más grave de todos y se rotula cuando hay una posibilidad alta de que, al consumir el producto, se generen consecuencias graves para la salud, incluso ocasionando la muerte.

De acuerdo con la información presentada por el medio de comunicación Infobae, los productos retirados pueden contener leche, maní y soya; sin embargo, estos no fueron declarados en el empaque, por lo que personas que sean alérgicas a este tipo de ingredientes pueden presentar complicaciones de salud.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA): “El uso o exposición a un producto violatorio puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

Esta agencia gubernamental regula la mayoría de productos. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Productos retirados

M&M’s Peanuts (1.3 onzas) , rotulados como “Make Your Mark”. Estos productos tienen número de lote M1823200 con fecha de caducidad del 30 de abril de 2026 . Según lo que se indica, 541 unidades estarían implicadas.

, rotulados como “Make Your Mark”. Estos productos tienen número de lote con fecha de caducidad del . Según lo que se indica, estarían implicadas. M&M’s promocionales (1.3 onzas). Esta presentación en su empaque tiene el nombre de distintas compañías, campañas e instituciones educativas. Los números de lote afectados son: L450ARCLV03 con fecha de vencimiento del 1 de diciembre de 2025; L502FLHKP01 con fecha de vencimiento del 1 de enero de 2026; L523CMHKP01 con fecha de vencimiento del 30 de junio de 2026; y finalmente L537GMHKP01 con fecha de vencimiento del 1 de septiembre de 2026.

Si usted regularmente compra productos de esta marca, es importante que revise el número de lote y las fechas de vencimiento para asegurarse de que las unidades que tiene no sean las afectadas por el retiro.