En Colombia, el VIH continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública, no solo por el aumento sostenido de nuevos diagnósticos, sino también por las profundas barreras sociales que todavía enfrentan miles de personas para acceder a información, pruebas y tratamiento oportuno. En ese contexto, Profamilia y el Mecanismo Coordinador de País presentaron oficialmente Hágale! El placer del cuidado, una estrategia financiada por el Fondo Mundial que buscará fortalecer durante los próximos tres años la respuesta nacional frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

El lanzamiento del proyecto se realizó este 21 de mayo de 2026 en el Museo Nacional, en Bogotá, y llega en un momento crítico para el país. De acuerdo con cifras de Onusida, en Colombia viven actualmente cerca de 230.000 personas con VIH, pero aproximadamente el 17 % todavía desconoce su diagnóstico. Esto significa que miles de personas continúan transmitiendo el virus sin saberlo y, al mismo tiempo, llegan tardíamente al sistema de salud.

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Esta poderosa imagen representa la esperanza, la defensa y el compromiso de concienciar sobre la prevención del VIH y apoyar a las personas afectadas. Foto: Getty Images

Las cifras oficiales muestran además una realidad preocupante. Según el más reciente informe de la Cuenta de Alto Costo, con corte a enero de 2025, el país registró 14.169 nuevos diagnósticos de VIH en el último año. El dato más alarmante es que el 73% de las personas fueron diagnosticadas de manera tardía y un 34 % ya se encontraba en estadio sida al momento de conocer su condición, es decir, en una fase avanzada de la enfermedad.

Frente a este panorama, Hágale! busca cambiar no solo la manera en que se aborda el VIH desde el sistema de salud, sino también el lenguaje alrededor de la sexualidad y el autocuidado. La iniciativa propone pasar del discurso basado en el miedo y el estigma a uno centrado en el bienestar, el placer, la confianza y el acceso oportuno a herramientas de prevención.

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“La idea es que más personas puedan vivir su sexualidad con información, bienestar y menos miedo”, explicó Marta Royo, CEO de Profamilia, durante el lanzamiento del proyecto.

Según la directiva, uno de los principales problemas actuales sigue siendo la falta de diagnóstico temprano y el desconocimiento sobre mecanismos de prevención disponibles como la PrEP y la PEP, tratamientos que reducen significativamente el riesgo de adquirir VIH.

Profamilia y el Mecanismo Coordinador de País- MCP, lanzaron oficialmente Hágale! El placer del cuidado, un proyecto que fortalecerá la respuesta nacional al VIH, enfocado en poblaciones clave y en contextos urbanos priorizados. Foto: Profamilia

La estrategia será implementada de manera conjunta entre Profamilia, el MCP y organizaciones de base comunitaria en 14 territorios priorizados del país: Bogotá y Soacha, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cúcuta, Bucaramanga, Montería, Medellín, Villavicencio, Cali, Pereira, Armenia, Ibagué y Neiva.

El enfoque estará dirigido especialmente a poblaciones históricamente afectadas por el estigma y la discriminación, entre ellas hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, trabajadores sexuales, personas migrantes y usuarios de drogas inyectables. Según Profamilia, estos grupos suelen enfrentar mayores barreras de acceso a servicios de salud, prevención y tratamiento.

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Uno de los puntos centrales del proyecto será el fortalecimiento del liderazgo comunitario como motor de transformación territorial. La estrategia reconoce que las organizaciones sociales y comunitarias tienen un papel clave para acercar los servicios de salud a poblaciones vulnerables y generar confianza en sectores donde persisten prejuicios y exclusión.

La doctora Hanna Henao, presidenta del MCP, destacó durante el evento que la sostenibilidad de la respuesta al VIH depende de una participación activa de las comunidades en las decisiones y en la implementación de políticas públicas. “Las organizaciones de base comunitaria son aliadas estratégicas para garantizar el derecho a la salud y construir respuestas más humanas y efectivas”, afirmó.

En el Hospital de Siloé, se puede acceder a pruebas gratuitas de VIH. La Secretaría de Salud de Cali ha instalado una máquina dispensadora de autotest de VIH en este centro de salud, la cual permite realizar pruebas rápidas, privadas y en solo 15 minutos. Foto Jorge Orozco /El País Foto: Jorge Orozco

Las metas del proyecto reflejan la magnitud de la apuesta. Durante los próximos tres años, Hágale! espera distribuir gratuitamente más de 800.000 kits de prevención dirigidos a poblaciones clave. Además, se entregarán más de 3.000 kits especializados para reducción de riesgos y daños destinados a personas que se inyectan drogas.

Otro de los objetivos más ambiciosos es la realización de 700.000 pruebas duales de VIH y sífilis en diferentes ciudades del país. La detección temprana es considerada uno de los principales desafíos actuales, ya que un diagnóstico oportuno permite iniciar tratamientos que mejoran la calidad de vida y reducen significativamente la transmisión del virus.

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La estrategia también contempla el desarrollo de herramientas digitales para brindar información verificada sobre salud sexual y prevención, especialmente entre jóvenes y comunidades que consumen contenidos a través de redes sociales. Bajo el lema “El placer del cuidado”, el proyecto busca resignificar el concepto de prevención y convertirlo en una experiencia asociada al bienestar y la autonomía.

Profamilia y el Mecanismo Coordinador de País- MCP, lanzaron oficialmente Hágale! El placer del cuidado, un proyecto que fortalecerá la respuesta nacional al VIH, enfocado en poblaciones clave y en contextos urbanos priorizados. Foto: Profamilia

Además, Hágale! incluirá atención integral para población migrante no regularizada, uno de los sectores más vulnerables frente al VIH debido a las dificultades de acceso al sistema de salud y a las condiciones socioeconómicas precarias que enfrentan muchas personas en tránsito o asentadas en Colombia.

Más allá de las cifras, el proyecto representa un intento por transformar la conversación pública sobre el VIH en el país. Durante años, la prevención estuvo marcada por mensajes centrados únicamente en el riesgo y el temor. Ahora, la apuesta de Profamilia y el MCP busca construir un enfoque basado en derechos, dignidad y acceso a información confiable.