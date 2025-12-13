El mundo avanza en el acceso al medicamento para la prevención del VIH, pero denuncian exclusión en América Latina

Mientras más de cien países de ingresos bajos accederán a Lenacapavir, el medicamento inyectable de acción prolongada más innovador para la prevención del VIH, a un precio preferencial de 40 dólares por persona al año, Colombia y la gran mayoría de América Latina han quedado fuera del acuerdo global de precios reducidos anunciado por la farmacéutica Gilead Sciences.

Lenacapavir, administrado como una inyección subcutánea cada seis meses, ha demostrado una eficacia superior al 95% en los estudios clínicos. Su potencial para transformar la prevención combinada del VIH es ampliamente reconocido en el campo científico y de salud pública. Sin embargo, en mercados donde no existe precio preferencial, el costo del medicamento asciende a 28 mil dólares por año, una cifra completamente inalcanzable para los sistemas de salud de la región.

Pese a que países como República Dominicana, Honduras, Bolivia y otros de menor tamaño económico fueron incluidos en el acuerdo global, estos representan menos del 10% de la población latinoamericana, dejando fuera a Colombia, México, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Guatemala y la mayoría de los países con mayor carga epidemiológica de VIH.

Frente a esta exclusión, AIDS Healthcare Foundation (AHF), en alianza con organizaciones como Public Citizen, Corresponsales Clave, GHP Corp, Acción Internacional para la Salud (AIS), Diálogo Diverso, Kirimina, PMA LAC y más de 200 organizaciones de la sociedad civil en la región, lanzó la campaña #InnovaciónSinExclusión, una iniciativa regional para exigir acceso equitativo a Lenacapavir y denunciar las inequidades generadas por un modelo de precios que margina a América Latina.

Multitud de personas rodeando un frasco de vacuna inyectable contra el VIH sobre fondo morado. | Foto: Getty Images

Y es que el acceso al fármaco podría significar un gran avance en la prevención de la transmisión del VIH en la región. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP), en coordinación con el Instituto AHF de Salud Pública Global, si el Lenacapavir estuviera disponible a un precio accesible en América Latina, la región podría evitar hasta el 68% de las nuevas transmisiones del virus antes de 2030.

En el contexto del Día Mundial del Sida, la coalición de organizaciones realizó protestas en Ciudad de México, con un concierto que reunió a miles de personas, así como en Lima, Perú.

En este contexto, Francisco Rubio, Director de Advocacy de AHF para América Latina y el Caribe, señaló: “La salud de las personas no puede depender del país en el que nacieron. El acceso a medicamentos de vanguardia para la prevención del VIH debe ser extensivo en toda la región. Gilead debe explicar por qué ha ignorado sistemáticamente a América Latina en sus acuerdos de precios bajos, pese a que cientos de voluntarios de Brasil, México, Perú o Colombia participaron en los estudios clínicos que hicieron posible el desarrollo del Lenacapavir.”

Para la Dra. Sandra Ávila, Coordinadora de País de AHF Colombia la salud es un derecho fundamental de todas las personas y debemos poder acceder a todas las tecnologías sin distingo de nacionalidad, raza y demás, no se puede dar la espalda a toda la comunidad latinoamericana que lucha constantemente por el control del VIH”.