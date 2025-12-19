Reconocido actor y director de cine confesó que tiene VIH: “Hoy me siento profundamente feliz”

El actor y cineasta español Eduardo Casanova, ícono de la televisión y el cine independiente en España, sacudió al mundo del espectáculo al anunciar públicamente que vive con VIH.

Casanova, cuyo nombre completo es Eduardo Reina Valdehita, saltó a la fama interpretando a Fidel Martínez en la longeva serie Aída, entre 2005 y 2014. Ese personaje, un joven excéntrico y carismático de un barrio humilde, lo convirtió en un rostro familiar para millones de televidentes españoles. Su versatilidad lo llevó a otros proyectos televisivos como Gym Tony y la miniserie Alguien tiene que morir, además de apariciones en cine con roles en La chispa de la vida de Álex de la Iglesia, Del lado del verano y Señor, dame paciencia.

Desde 2011, mientras rodaba Aída, comenzó a dirigir cortometrajes con compañeros de reparto como Secun de la Rosa y Ana Polvorosa. Títulos como Ansiedad, Fumando espero y Amor de madre marcaron sus inicios. Su gran salto llegó con Eat My Shit, un corto viral que ganó premios en SXSW y evolucionó a su ópera prima Pieles (2017).

Esta película, estrenada en la Berlinale, recorrió festivales como San Sebastián y Málaga, donde se llevó el Premio del Jurado Joven y el Méliès d’Argent a mejor película europea, antes de llegar a Netflix en 121 países.​

Casanova se ha labrado una reputación como autor provocador, al explorar temas de identidad, cuerpos y tabúes con un estilo crudo y poético.

Revelador anuncio

El jueves 18 de diciembre de 2025, Casanova compartió en Instagram un video adelanto de un documental dirigido por Jordi Évole, donde reveló: “Tengo VIH. Hoy rompo este silencio tan doloroso después de muchísimos años. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente”. A pesar de que “todo el mundo le ha dicho que no lo haga”, optó por el cine como su medio de comunicación: “Lo hago cuando yo quiero, a mi manera; hoy me siento profundamente feliz”. El documental se estrenará en cines en 2026.​

En la misma publicación, Casanova denunció que cerca del 80 % de las personas con VIH guardan silencio por miedo al rechazo, un estigma que “nos condena injustamente”. Subrayó que una infección tratada e indetectable no representa riesgo para otros, pero el silencio sí es peligroso.​

Tras el anuncio, la respuesta ha sido inmediata y solidaria. Carmen Martín, presidenta de Cesida, coordinadora estatal de VIH y sida, lo calificó de “acto de generosidad” que rompe el estigma: “Visibiliza el peso del miedo al rechazo y pone en debate público lo que significa cargar con VIH”. El activista Emilio de Benito destacó su impacto: “En España faltaban figuras que pusieran cara al VIH; su gesto es un mensaje de optimismo y dignidad”.​

Otros actores que, al igual que Casanova, han revelado su condición han sido el actor estadounidense Charlie Sheen quien hizo la revelación en 2015, durante una entrevista en el programa Today de NBC. Se suman otras personaidades como Conchita Wurst, ganadora de Eurovisión 2014, Anthony Perkins, el icónico actor de Psicosis y Rock Hudson.