Pacientes Colombia denuncia que el número de personas con VIH en Colombia aumentó en más de 20.000 personas, ante crisis de salud

Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 202 organizaciones de pacientes en el país, advirtió un incremento significativo en el número de personas con VIH

En el marco del Día Mundial del Sida, este 1 de diciembre, la organización alertó sobre un retroceso en los avances alcanzados por Colombia en materia de prevención y atención.

Según denuncia Pacientes Colombia, la crisis del sistema de salud ha llevado a que más de 20.000 nuevos pacientes se sumen a las cifras nacionales del VIH.

De acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Salud, en 2024 más de 185.000 personas vivían con VIH en el país. No obstante, cifras preliminares de la Cuenta de Alto Costo indican que, al 31 de octubre de 2025, el total ascendió a 211.431 personas.

Entre 2022 y 2024 se registraron cerca de 60.000 nuevos diagnósticos, según información oficial del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud, reportada en el sistema Sivigila.

Muestra de sangre para la prueba del virus Vih. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, cuestionó los resultados obtenidos en promoción y prevención. “Si la estrategia de promoción y prevención es tan importante para el presidente Petro, ¿cómo es posible que se hayan dado estos resultados? Por eso, desde Pacientes Colombia decimos que el Gobierno nacional ha abandonado a las personas con VIH. No solo es el aumento de nuevos casos, sino que también estamos viendo con preocupación el número de personas que no está recibiendo ningún tipo de tratamiento”, afirmó.

La organización señaló que en 2024 más de 35.000 personas no recibieron tratamiento antirretroviral. Aunque alrededor del 80 % de los pacientes accede a medicamentos, esta cifra permanece por debajo del objetivo global del 95 % fijado por ONUSIDA para 2030.

Además, el porcentaje de personas en tratamiento ha disminuido en los últimos tres años: 89 % en 2022, 83 % en 2023 y 80 % en 2024, de acuerdo con datos de Así Vamos en Salud.

El comunicado también advirtió que la situación se ha agravado debido al manejo de las EPS intervenidas por el Gobierno. “En primer lugar, se ha producido un cambio arbitrario, por parte de algunas EPS intervenidas, de los prestadores de salud que llevaban años atendiendo a los pacientes”, señala el documento.