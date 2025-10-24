Suscribirse

Ciencia

Descubren un nuevo anticuerpo eficaz contra el VIH: “el virus queda bloqueado y ya no puede infectar la célula objetivo”

Descubren un anticuerpo que ataca el punto clave de entrada del VIH.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
25 de octubre de 2025, 2:40 a. m.
Hallan un anticuerpo que detiene al VIH antes de que infecte las células.
Un nuevo anticuerpo bloquea al VIH y podría cambiar el rumbo del sida. | Foto: Getty Images

Un grupo de investigadores del Hospital Universitario de Colonia, en Alemania, anunció el descubrimiento de un anticuerpo con una capacidad extraordinaria para bloquear el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Los primeros resultados de laboratorio revelan que este nuevo anticuerpo sería capaz de impedir infecciones y neutralizar una gran cantidad de variantes del virus.

El anticuerpo 04_A06

El equipo liderado por Florian Klein, director del Instituto de Virología del Hospital Universitario de Colonia, analizó muestras de sangre de 32 personas infectadas con el VIH que sin medicación habían desarrollado una respuesta inmunológica excepcional.

A partir de estas muestras fueron evaluados más de 800 anticuerpos diferentes hasta identificar uno con un potencial único: el 04_A06, este anticuerpo actúa directamente en el punto de entrada del virus al organismo, el cual trabaja bloqueando su capacidad de invadir las células.

Según explicó Klein, “se adhiere al receptor del virus y entonces el virus queda bloqueado y ya no puede infectar la célula objetivo”.

Un anticuerpo experimental frena la infección del VIH en etapa inicial.
La ciencia reporta un anticuerpo que impide la entrada del VIH en el cuerpo. | Foto: Getty Images

Esto impide que el VIH penetre y se replique dentro de las células, lo cual a largo plazo podría evitar el deterioro del sistema inmunológico.

Los experimentos fueron realizados en ratones con componentes del sistema inmunológico humano y los resultados indicaron que el anticuerpo 04_A06 neutralizó el 98% de las variantes del VIH analizadas.

Contexto: Científicos revelan la verdad del video que mostraría al primer ser extraterrestre excavando en Marte

“El anticuerpo ya estaría presente y si un virus entra en el cuerpo, sería interceptado”

Según Klein, este anticuerpo podría administrarse de manera periódica para evitar contagios futuros.

“Entonces el anticuerpo ya estaría presente y si un virus entra en el cuerpo, sería interceptado antes de que pueda infectar una célula”, afirmó.

A diferencia de las terapias actuales que en muchos casos requieren medicación diaria, el 04_A06 podría aplicarse solo dos veces al año.

“La idea detrás de una profilaxis con anticuerpos como el 04_A06 sería prescindir de las tabletas, ya que habría una probabilidad superior al 90 por ciento de que se evite una infección”, señaló el investigador.

En Colombia, los casos de VIH vienen aumentando cada año. Mientras que en 2012 se presentaron 5.275, en 2023 esta cifra casi se triplicó hasta los 14.670 nuevos reportes.
En Colombia, los casos de VIH vienen aumentando cada año. Mientras que en 2012 se presentaron 5.275, en 2023 esta cifra casi se triplicó hasta los 14.670 nuevos reportes. | Foto: getty images

Falta camino

El infectólogo Christoph Spinner, del Hospital Rechts der Isar de la Universidad Técnica de Múnich, destacó que por ahora los datos solo provienen de estudios de laboratorio y aún deben realizarse ensayos clínicos en humanos para determinar la seguridad y eficacia del anticuerpo.

Por su parte, Alexandra Trkola, directora del Instituto de Virología Médica de la Universidad de Zúrich, señaló: “el 04_A06 es definitivamente un representante extraordinariamente potente de este grupo”, aunque aclaró que “todavía no se puede predecir si el anticuerpo demostrará su eficacia en el uso clínico, pero las señales son, en todo caso, muy prometedoras”.

*Con información de DW.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Red Bull lanza agresivo mensaje tras sanción de 50.000 euros: “Fin a las tonterías”

2. Congresistas de varios sectores políticos ‘celebraron’ la salida del ministro Montealegre del gobierno Petro: " hizo bastante daño"

3. Estos son los barrios de Chicago donde hay más riesgo de redadas de inmigración: esto tiene que saber de las operaciones del ICE

4. Defensa de Álvaro Uribe arremete contra Eduardo Montealegre tras su renuncia: lo acusa de presionar a la justicia

5. Personero de Briceño, Antioquia, interpone tutela para que gobierno Petro atienda con urgencia a más de 2.100 desplazados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VIHcientíficosVirus

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.