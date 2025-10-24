Descubren un nuevo anticuerpo eficaz contra el VIH: “el virus queda bloqueado y ya no puede infectar la célula objetivo”

Un grupo de investigadores del Hospital Universitario de Colonia, en Alemania, anunció el descubrimiento de un anticuerpo con una capacidad extraordinaria para bloquear el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Los primeros resultados de laboratorio revelan que este nuevo anticuerpo sería capaz de impedir infecciones y neutralizar una gran cantidad de variantes del virus.

El anticuerpo 04_A06

El equipo liderado por Florian Klein, director del Instituto de Virología del Hospital Universitario de Colonia, analizó muestras de sangre de 32 personas infectadas con el VIH que sin medicación habían desarrollado una respuesta inmunológica excepcional.

A partir de estas muestras fueron evaluados más de 800 anticuerpos diferentes hasta identificar uno con un potencial único: el 04_A06, este anticuerpo actúa directamente en el punto de entrada del virus al organismo, el cual trabaja bloqueando su capacidad de invadir las células.

Según explicó Klein, “se adhiere al receptor del virus y entonces el virus queda bloqueado y ya no puede infectar la célula objetivo”.

La ciencia reporta un anticuerpo que impide la entrada del VIH en el cuerpo. | Foto: Getty Images

Esto impide que el VIH penetre y se replique dentro de las células, lo cual a largo plazo podría evitar el deterioro del sistema inmunológico.

Los experimentos fueron realizados en ratones con componentes del sistema inmunológico humano y los resultados indicaron que el anticuerpo 04_A06 neutralizó el 98% de las variantes del VIH analizadas.

“El anticuerpo ya estaría presente y si un virus entra en el cuerpo, sería interceptado”

Según Klein, este anticuerpo podría administrarse de manera periódica para evitar contagios futuros.

“Entonces el anticuerpo ya estaría presente y si un virus entra en el cuerpo, sería interceptado antes de que pueda infectar una célula”, afirmó.

A diferencia de las terapias actuales que en muchos casos requieren medicación diaria, el 04_A06 podría aplicarse solo dos veces al año.

“La idea detrás de una profilaxis con anticuerpos como el 04_A06 sería prescindir de las tabletas, ya que habría una probabilidad superior al 90 por ciento de que se evite una infección”, señaló el investigador.

En Colombia, los casos de VIH vienen aumentando cada año. Mientras que en 2012 se presentaron 5.275, en 2023 esta cifra casi se triplicó hasta los 14.670 nuevos reportes. | Foto: getty images

Falta camino

El infectólogo Christoph Spinner, del Hospital Rechts der Isar de la Universidad Técnica de Múnich, destacó que por ahora los datos solo provienen de estudios de laboratorio y aún deben realizarse ensayos clínicos en humanos para determinar la seguridad y eficacia del anticuerpo.

Por su parte, Alexandra Trkola, directora del Instituto de Virología Médica de la Universidad de Zúrich, señaló: “el 04_A06 es definitivamente un representante extraordinariamente potente de este grupo”, aunque aclaró que “todavía no se puede predecir si el anticuerpo demostrará su eficacia en el uso clínico, pero las señales son, en todo caso, muy prometedoras”.