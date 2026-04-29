Organizaciones de protección de la salud piden que se mantenga el ‘acuerdo de pandemia’

En el marco de las negociaciones internacionales del Acuerdo de Pandemia, organizaciones de la sociedad civil anunciaron que se logró extender el tiempo para continuar las discusiones, abriendo una oportunidad clave para fortalecer compromisos en materia de equidad en salud global.

AHF Colombia pide a la Unión Europea que deje de bloquear la equidad sanitaria

La decisión se dio en un contexto de preocupación por la falta de acuerdos vinculantes que garantizaran una distribución justa de beneficios derivados de futuras emergencias sanitarias, como el acceso a vacunas, tratamientos y tecnologías. Las organizaciones advirtieron que, sin estos compromisos, el mundo podría repetir las profundas desigualdades evidenciadas durante la pandemia de COVID-19.

“Este tiempo adicional debía traducirse en avances reales. No podíamos permitir otro escenario en el que los países con menos recursos quedaran rezagados”, señaló Sandra Paola Ávila, Gerente de Programa de AHF Colombia.

La lucha contra el VIH se ha visto afectada por el coronavirus: OMS Foto: Getty Images

Como parte de las acciones de incidencia y movilización social, AHF Colombia convocó y realizó un plantón el jueves 23 de abril en la Plaza de Bolívar, con el objetivo de exigir a los países que aún bloqueaban avances que asumieran compromisos concretos con la equidad en salud.

La jornada buscó visibilizar la urgencia de un acuerdo que priorizara la vida y el acceso universal a herramientas de salud, por encima de intereses particulares. Las negociaciones se reanudarán del 27 de abril al 1 de mayo, con debates informales previos entre períodos de sesiones, antes de su examen previsto por la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) en mayo.

Peticiones Clave a los Estados Miembros de la OMS

Sin Equidad, No hay ascuerdo: El Acuerdo de Pandemia no puede avanzar sin un Anexo PABS vinculante que garantice una distribución de beneficios ejecutable en todas las fases: pandemias, ESPII y períodos interpandémicos. Distribución obligatoria de beneficios durante ESPII/Períodos Interpandémicos: Las obligaciones claras y previas (no diferidas a negociaciones bilaterales entre la OMS y los fabricantes) deben incluir porcentajes reservados de vacunas, diagnósticos y tratamientos; licencias prenegociadas y transferencia de tecnología/conocimientos; contribuciones financieras anuales; y acceso público a resultados no comerciales. Contratos estandarizados: Para garantizar el registro de usuarios, la trazabilidad, la rendición de cuentas y la ejecutabilidad, los países deben negociar de antemano las cláusulas contractuales estándar esenciales, sin dejar esto a negociaciones bilaterales entre la OMS y los destinatarios. Sin registro, sin acceso: Los países deben apoyar el registro obligatorio de usuarios, la trazabilidad y los acuerdos de acceso a datos para proteger el sistema e impedir que sea explotado de manera anónima. Rechazar los sistemas de doble vía: Cualquier enfoque “híbrido” o de doble vía que separe el acceso de la distribución de beneficios crea lagunas, debilita el sistema y permite eludir las obligaciones. Apoyar un enfoque de propiedad intelectual (PI) Favorable a la Salud Pública: La PI debe guiarse por las necesidades de salud pública: el uso no comercial no debe crear monopolios de PI sobre recursos compartidos; donde la PI derive del uso comercial, deben otorgarse licencias a la OMS para sublicenciar, especialmente en países en desarrollo; y ninguna PI debe restringir el uso de materiales compartidos.