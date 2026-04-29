El interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, tendrá una reunión de emergencia con el Instituto Nacional de Cancerología

El exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, lleva seis días con una de las papas calientes más grandes del sector. Fue nombrado interventor de la Nueva EPS, que está en manos del Gobierno Petro hace más de un año y cuyos resultados generan preocupación para sus cerca de 11 millones de afiliados.

Este miércoles, el Instituto Nacional de Cancerología anunció que cortaría la prestación de servicios a pacientes nuevos de la entidad. “No hemos logrado establecer un contrato con la EPS. Durante varios meses hemos seguido atendiendo pacientes, pero no ha sido posible concretar un acuerdo de pago por la atención prestada ni por la cartera pendiente, ni hemos recibido sus autorizaciones”, aseguró la entidad en un comunicado.

Jorge Iván Ospina responde al cese de servicios del Instituto Nacional de Cancerología: “Jamás pensaríamos dejarlos sin recursos”

La Nueva EPS respondió de manera inmediata. “El mismo comunicado emitido por el Instituto señala que los pacientes que actualmente se encuentran en tratamiento no verán interrumpida su atención y que los servicios de urgencias continuarán operando con normalidad. Quiero enviar un mensaje de tranquilidad: no habrá interrupción en la atención. Hoy me reuniré con la señora gerente para que se restablezca y continúe la prestación de los servicios”, aseguró Ospina.

"Hoy me reuniré con la señora gerente para que se restablezca y continúe la prestación de los servicios”. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por su parte, el congresista Andrés Forero reveló el tamaño de la deuda que tiene el Estado con el INC, una de las instituciones líderes en el manejo del cáncer en el país que atiende, además, a gran parte de la población más vulnerable. “Desde la intervención a febrero de 2026, la cartera casi se cuadriplicó, pasando de $ 36.295 millones a $ 136.424 millones”, detalló.

Esta es la dramática situación de cartera que llevó a @INCancerologia a suspender la atención a los pacientes de Nueva EPS.



Desde la intervención a febrero de 2026 la cartera casi se cuadriplicó, pasando de $ 36.295 M a $136.424 M



Pero según Petro y @QuinteroCalle Sura es peor. pic.twitter.com/9UxgQBpfKT — Andrés Forero CD (@AForeroM) April 29, 2026

El instituto también, en uno de los comunicados, había hecho la salvedad de que habría unos servicios que no interrumpiría: 1) Urgencias oncológicas, las 24 horas, y 2) Todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer.

“Nos duele profundamente tener que tomar esta medida y la hemos postergado tanto como ha sido posible, porque nuestra razón de ser es atender a los pacientes con cáncer. Sin embargo, también debemos cuidar que el Instituto pueda seguir funcionando en el futuro para todos”, aseguró en el texto hecho público por la directora de la entidad, Carolina Wiesner.

Dra. Carolina Wiesner, directora general del Instituto Nacional de Cancerología. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Entendemos la intranquilidad e incertidumbre que esta situación pueda llegar a presentar en los pacientes y/o familiares, sin embargo, es de aclarar que el Instituto Nacional de Cancerología ha hecho todo lo posible para encontrar una solución que permita la continuidad del tratamiento de nuestros pacientes pero, desafortunadamente, es una cuestión que no solo depende de las directivas del Instituto”, agregó.

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En un video, sin embargo, hizo enfasis en que no le fallarán a quienes ya están en tratamiento: “El Instituto Nacional de Cancerología no ha dejado de prestar los servicios a los pacientes con cáncer afiliados a la nueva EPS y los pacientes que están en tratamiento activo continuarán recibiendo sus servicios”.

Mientras tanto, Ospina aseguró en su comunicado que pagarán pronto las deudas que tienen represadas. “Aquellas cuentas que tenemos validadas serán pagadas la próxima semana. Nuestro propósito es construir confianza; no es fácil que un paciente se entere, por la radio o por cualquier otro medio, que sus servicios fueron cancelados”, aseguró.

“Estamos abiertos al diálogo: pueden reunirse conmigo y así evitamos este tipo de situaciones, que hoy deben ser atendidas con dignidad”, concluyó.