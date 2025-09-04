Suscribirse

Estados Unidos

La nueva inyección contra el VIH promete erradicar la epidemia: EE. UU. entra en la jugada

El país norteamericano anunció que financiará el tratamiento, lo que beneficiará a millones de personas alrededor del mundo.

Redacción Mundo
5 de septiembre de 2025, 3:32 a. m.
Composición horizontal con espacio para copiar.
El fármaco podría ser distribuido a partir del 2028. | Foto: Getty Images

Estados Unidos financiará un programa para facilitar el acceso a un medicamento innovador para la prevención del VIH en países de bajos ingresos, anunció el jueves el Departamento de Estado, pese a los recortes en ayuda exterior del presidente Donald Trump.

Desde que asumió en enero, Trump ha cuestionado miles de millones de dólares de ayuda estadounidense, incluida la del muy popular Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR), al que se le atribuye haber salvado unos 26 millones de vidas desde 2003.

Ilustración VIH
El gobierno de Trump ha recortado fondos para varios programas de salud y prevención alrededor del mundo. | Foto: Getty Images

Sus recortes presupuestarios pusieron en duda que Estados Unidos respetara el acuerdo de diciembre de 2024 con el Fondo Mundial, respaldado por la ONU y otros grupos para la compra de lenacapavir, una inyección semestral que ha demostrado reducir el riesgo de transmisión del VIH en más del 99,9%.

Contexto: Estados Unidos, en alerta por variante misteriosa que amenaza la salud pública: la llaman ‘covid de garganta de cuchilla’

El jueves, el Departamento de Estado anunció su respaldo al proyecto, al emcarcarlo en la agenda proteccionista de Trump, “Estados Unidos primero”.

“Esto ayudará a reducir el costo para los estadounidenses y para las personas de todo el mundo, y a aumentar el acceso a este importante medicamento”, declaró a la prensa Jeremy Lewin, funcionario del Departamento de Estado.

Aunque no especificó el compromiso financiero de Estados Unidos, lo describió como “significativo”.

En el Hospital de Siloé, se puede acceder a pruebas gratuitas de VIH. La Secretaría de Salud de Cali ha instalado una máquina dispensadora de autotest de VIH en este centro de salud, la cual permite realizar pruebas rápidas, privadas y en solo 15 minutos. Foto Jorge Orozco /El País
La financiación de EE. UU. beneficiará a millones de personas diagnosticadas con VIH. | Foto: Jorge Orozco

Lenacapavir, comercializado bajo la marca Yeztugo, es fabricado por Gilead Sciences, con sede en California, que ha declarado que proporcionará el medicamento sin fines de lucro como parte de la colaboración.

La iniciativa pretende llegar al menos a dos millones de personas para 2028. Los países participantes aún no se han identificado.

Contexto: Florida suspendería el esquema de vacunación obligatoria de niños en edad escolar por polémicas razones. “Está empapado de esclavitud”

El gobierno de Trump dio un duro golpe a la ayuda exterior y desmanteló USAID, la mayor agencia de ayuda humanitaria del mundo, como parte de medidas más amplias de reducción de gastos.

También recortó la financiación anual de aproximadamente 6.000 millones de dólares del PEPFAR, limitando su trabajo a mujeres embarazadas y lactantes.

Sanofi es uno de los principales productores de vacunas nivel mundial.
El fármaco promete un 99,99 % de efectividad. | Foto: 123RF

El anuncio de este jueves del gobierno ha sido bien recibido por la comunidad de médicos y científicos de Estados Unidos, pues en varias oportunidades han defendido que el fármaco podría ayudar a erradicar la epidemia del VIH.

Contexto: ¿Trump, nobel de la paz? El CEO de Pfizer afirma que su papel en las vacunas contra el covid-19 lo justifica

“Es realmente la única manera de controlar esta epidemia”, afirmó la doctora Linda-Gail Bekker, directora del Centro de VIH Desmond Tutu del Instituto de Enfermedades Infecciosas y Medicina Molecular de la Universidad de Ciudad del Cabo, de acuerdo con un reportaje del medio NPR.

“Tenemos 31 millones de personas en tratamiento en todo el mundo, pero si no abordamos la protección de las personas susceptibles de contraer el VIH, no lograremos controlar la epidemia”, agregó.

Con información de AFP.

