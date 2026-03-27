Estados Unidos

Lo que debe saber sobre los nuevos controles de ICE y CBP en aeropuertos de EE. UU. en Semana Santa

El refuerzo de medidas por parte de autoridades en puntos de ingreso al país se verá durante la Semana Mayor.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

27 de marzo de 2026, 12:02 p. m.
Agentes del ICE permanece en zona de control de aeropuertos en Estados Unidos, como parte del despliegue federal para apoyar a la TSA, en medio de retrasos y escasez de personal.
Agentes del ICE permanece en zona de control de aeropuertos en Estados Unidos, como parte del despliegue federal para apoyar a la TSA, en medio de retrasos y escasez de personal. Foto: Composición Semana getty Images/ AFP

El flujo de viajeros hacia Estados Unidos suele incrementarse durante temporadas como Semana Santa, una de las fechas con mayor movilidad internacional en el continente americano.

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En los últimos años, la política migratoria estadounidense ha estado marcada por un endurecimiento de medidas, especialmente bajo directrices federales orientadas a reforzar la seguridad y el control del ingreso de extranjeros al país.

Todos aquellos pasajeros que viajen a Estados Unidos en Semana Santa de 2026 deberán prepararse para controles migratorios más estrictos al momento de su llegada, con una mayor presencia de autoridades y procesos de verificación más rigurosos.

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ICE acechando en un parqueadero. Foto: Getty Images

Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habló con que estarán reforzando labores en aeropuertos, lo que podría traducirse en entrevistas más detalladas, revisión de documentos y tiempos de espera más prolongados para los viajeros internacionales.

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ICE en acción: el nuevo rostro de la seguridad aeroportuaria en Estados Unidos

“Los oficiales y agentes de ICE están capacitados en control de multitudes, supervisión de filas y verificación de identificaciones; habilidades que podrían resultar útiles en los aeropuertos, específicamente en las filas previas a los controles de seguridad”, indicó.

Este endurecimiento se da en un contexto más amplio de política migratoria en Estados Unidos. Desde 2025, las autoridades han intensificado operativos y controles, con cifras que evidencian un aumento significativo en detenciones de migrantes.

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Sin embargo, es importante destacar que el vocero de ICE manifestó que esta medida se debe a la falta de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que actualmente está viviendo un momento complicado, al no recibir paga por un mes entero; esto ha causado múltiples inasistencias y renuncias.

Por ello, el presidente Donald Trump dispuso, a partir del 23 de marzo, el despliegue de estos agentes para ayudar a garantizar la fluidez del transporte aéreo. Muchas personas manifestaron su incomodidad con la noticia a través de redes; no obstante, se ha hecho énfasis en que su función es apoyar en tareas como el control de multitudes, el manejo de filas y la vigilancia en áreas externas de los puntos de inspección.

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La CBP es la agencia federal encargada de proteger las fronteras del país. Foto: Getty Images

“Desplazaré a nuestros brillantes y patriotas agentes del ICE a los aeropuertos, donde llevarán a cabo tareas de seguridad como nunca antes se ha visto, incluyendo la detención inmediata de todos los inmigrantes ilegales que hayan entrado en nuestro país, con especial énfasis en los procedentes de Somalia”, aseguró Trump a través de su red Truth Social.

Las autoridades también han insistido en que los viajeros deben contar con toda la documentación en regla y responder de manera clara a los requerimientos de los oficiales migratorios, ya que cualquier inconsistencia puede derivar en procesos adicionales de verificación o incluso en la negación de ingreso; adicionalmente, esto favorece la fluidez de los controles.