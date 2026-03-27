China desea “fortalecer” la cooperación económica con Estados Unidos, en particular para evitar cualquier “competencia desleal”, indicó su ministro de Comercio, Wang Wentao, durante una reunión con el representante comercial de Washington, Jamieson Greer.

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Ambos funcionarios se entrevistaron el jueves al margen de una conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Camerún, a menos de dos meses de la visita prevista del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

Los dos gigantes económicos se enfrentan Foto: Getty Images

Las dos principales economías del mundo libraron en 2025 una dura batalla comercial con repercusiones globales, antes de una tregua acordada en octubre y nuevas conversaciones de alto nivel celebradas a mediados de marzo en París, que permitieron calmar las tensiones.

“China está dispuesta a fortalecer la cooperación económica y comercial multilateral y regional con Estados Unidos”, indicó Wang a Greer, según un comunicado publicado este viernes por el Ministerio de Comercio chino.

Las dos potencias deberían “gestionar adecuadamente las relaciones entre competencia y cooperación”, “evitar una competencia desleal” y “promover el desarrollo sano, estable y sostenible” de los vínculos económicos, abogó.

Numerosos asuntos aún perturban las relaciones económicas, desde los aranceles estadounidenses hasta la balanza comercial a favor de China o las restricciones estadounidenses sobre las tecnologías de punta exportadas al gigante asiático.

Wang expresó además el jueves su “profunda preocupación” por las investigaciones comerciales iniciadas por Estados Unidos con el fin de evaluar más aranceles.

Estas pesquisas, justificadas como parte de la lucha contra el trabajo forzado y el exceso de oferta, apuntan a China, pero también a otros países.

Según la Casa Blanca, la visita de Trump a Pekín tendrá lugar los días 14 y 15 de mayo. Inicialmente estaba prevista para finales de marzo o principios de abril.

Estados Unidos y China se han encontrado en enfrentamientos geopolíticos. Foto: Foto: 123rf / El País

Estados Unidos, en diferentes ocasiones, ha dejado conocer su deseo de estar al frente, por encima de China, como es el caso de la carrera espacial que, según lo dicho por el empresario norteamericano Burton Catledge, refleja esta competencia.

“China ha estado construyendo instalaciones de doble uso de acceso al espacio por todas partes. Queremos mantener a este tipo de actores fuera del hemisferio occidental, queremos trabajar para contrarrestarlo”, ha afirmado Catledge en una entrevista recogida por Bloomberg.

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Por lo tanto, China es considerada uno de los principales competidores en distintos mercados para Estados Unidos. Pese a eso, el país norteamericano ha tomado la delantera en temas como la inteligencia artificial, en diciembre el mandatario republicano firmó un decreto en el que se busca la reglamentación de la inteligencia artificial bajo una única directriz en Estados Unidos.

*Con información de AFP.