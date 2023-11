PrEP: el revolucionario medicamento para prevenir el VIH y que llegó a Latinoamérica; detalles de la llamada “píldora del día de antes”

En entrevista con SEMANA, Cahn asegura que el continente “durante mucho tiempo estuvo a la vanguardia y entre las regiones más aventajadas en términos de acceso a la terapia antirretroviral. Y el problema no es que nuestros Gobiernos no estén dando acceso a la medicación, que se suministra de forma gratuita. Es que no tenemos una forma eficiente de llegar a las personas no diagnosticadas. Es decir, si las personas no van al servicio médico no sabrán que tienen VIH. Peor aún, si la persona comienza el tratamiento y lo abandona, nadie lo va a buscar”.