“El diagnóstico tardío de VIH sigue siendo muy alto en América Latina”, asegura el epidemiólogo argentino Pedro Cahn

Pedro Cahn: Nosotros, durante mucho tiempo, estuvimos a la vanguardia y entre las regiones más aventajadas en términos de acceso a la terapia antirretroviral. Y el problema no es que nuestros Gobiernos no estén dando acceso a la medicación, que se suministra de forma gratuita. Es que no tenemos una forma eficiente de llegar a las personas no diagnosticadas. Es decir, si las personas no van al servicio médico no sabrán que tienen VIH. Peor aún, si la persona comienza el tratamiento y lo abandona, nadie lo va a buscar.

P.C.: No mucho. Si una persona se infarta, nadie le pregunta si es fumador, si es obeso, no practica deporte o come demasiado. Pero si una persona contrae VIH, queda la sospecha de si es homosexual o trabajador sexual. El estigma y la discriminación siguen siendo altos, y eso hace que muchas personas no se testeen por miedo a ser señaladas. El virus del VIH no ha leído la Biblia, no ha leído el Corán, no ha leído el código civil o el código penal. No es una enfermedad que contagie solo a un cierto grupo de personas, cualquiera puede contraerlo.