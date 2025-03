Luis Carlos Vélez habla de su libro ‘Mercenarios’, sobre el asesinato del presidente de Haití: “Hay dudas de que los colombianos hayan disparado”

LUIS CARLOS VÉLEZ: La idea es cerrar algunas dudas existentes, es un libro para retar esa concepción inicial que tenemos la mayoría de los colombianos de que los exmilitares que están en Haití y que fueron sindicados del asesinato del presidente Jovenel Moïse, no hayan sido autores intelectuales ni materiales del magnicidio. Retamos esa hipótesis tan rápida a la que se llegó, porque en cuestión de días el país sacó la conclusión de que ellos fueron autores materiales e intelectuales del asesinato.

Y cuando uno empieza a investigar, a revisar documentos, declaraciones, a tener acceso a las fotografías, a los audios y a conocer el perfil de quiénes eran, pues se llega a la conclusión de que no hay una herramienta contundente, verificable o incontrovertible para asegurar que los colombianos asesinaron al presidente de Haití. Tampoco que desde el principio supieran que la misión era asesinar al mandatario, como se presentó en los medios de comunicación en Colombia.

L.V.: Hay versiones que indican que cuando llegaron los colombianos, el presidente de Haití ya estaba muerto. Hay un detalle que, para mí, fue uno de los que me ayudó a tener una idea clara hacia dónde quería que fuera el libro, y es un estudio. Cuando se le hace el examen forense al presidente de Haití, se encuentra que no tenía el ojo izquierdo, tenía 12 impactos de bala y el fémur derecho roto. Ojo con la descripción, porque los militares colombianos eran de las fuerzas especiales, revisamos sus hojas de vida y muchos de ellos fueron entrenados en Estados Unidos. Entonces, con esa preparación es difícil creer que dispararon 12 veces; alguien con esa preparación hace disparos precisos.

Pero sí hay razones para entender por qué a un cadáver le quitan un ojo y le parten la pierna. En la cultura del vudú le quitan el ojo a la víctima para que no le haga el llamado mal de ojo y le rompen la pierna para que no lo persiga. Esos elementos llevan a pensar, por lo menos inicialmente, que no fueron los colombianos.