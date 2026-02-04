Mundo

Buques de guerra de Estados Unidos llegan a Haití en medio de creciente inestabilidad política

La movilización de los navíos se da en medio de la operación ‘Lanza del sur’.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

4 de febrero de 2026, 5:29 p. m.
Buques estadounidenses se dirigen a Haití
Buques estadounidenses se dirigen a Haití Foto: US Embassy Haiti

En un despliegue que refleja la compleja situación de seguridad y política en Haití, tres buques de guerra de la Marina de Estados Unidos llegaron este martes al puerto de Puerto Príncipe, según confirmó la embajada estadounidense en el país caribeño en un comunicado oficial.

La presencia naval estadounidense ocurre en medio de una aguda crisis política y social en Haití, donde la falta de un gobierno plenamente funcional y el aumento de la violencia por parte de bandas armadas han generado un vacío de autoridad que preocupa a gobiernos, organizaciones regionales y agencias de ayuda internacional.

La embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe explicó que los barcos se encuentran en misión “humanitaria, de seguridad y de apoyo logístico” y que su llegada responde a solicitudes coordinadas con autoridades locales y con el gobierno interino haitiano.

Las autoridades estadounidenses han explicado que estos buques no están desplegados para una intervención militar agresiva, sino como parte de un esfuerzo para ayudar en la entrega de asistencia, transporte de insumos y apoyo a la estabilidad, en coordinación con actores humanitarios y gubernamentales.

Los navíos movilizados hacia la isla caribeña son: USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence. Así lo confirmó el comunicado de la embajada, manifestando también que estos buques van por orden directa del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La embajada precisa que su presencia busca: Facilitar la distribución de ayuda humanitaria en zonas de difícil acceso por la inseguridad; apoyar a agencias internacionales y ONG que trabajan en Haití; y contribuir a la seguridad marítima y portuaria para garantizar rutas logísticas seguras.

Militares acusados de asesinar al expresidente de Haití piden ayuda al Gobierno colombiano. Denuncian arbitrariedades

Aunque no se han detallado todas las operaciones que realizarán estos buques, el comunicado apunta a que la estrategia es cooperativa y coordinada con la misión de las Naciones Unidas en Haití (conocida como BINUH), además de otras instancias regionales que buscan estabilizar el país tras años de crisis institucional y violencia armada.

Contexto de la crisis en Haití

Haití ha enfrentado inestabilidad política prolongada desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, agravada por disputas entre facciones políticas, ausencia de elecciones regulares y un aumento de la violencia de pandillas que controlan amplias zonas del país. Estos grupos han sido responsables de secuestros, ataques y restricciones a la movilidad en muchas comunidades.

La seguridad nacional permanece débil, con instituciones policiales sobrecargadas y limitada presencia del Estado en una significativa parte del territorio. Por esta razón, diversas organizaciones internacionales han instado a una mayor presencia de fuerzas de paz y apoyo externo para crear condiciones que permitan un proceso político ordenado, elecciones transparentes y el restablecimiento del orden público.

fotos de la semana 16 abril
Una mujer desplazada sostiene a su bebé dentro de una escuela que ahora funciona como refugio para aquellos que huyen de sus hogares para escapar de la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, Haití Foto: AP

Se espera que los buques permanezcan en aguas haitianas durante varias semanas para completar las operaciones iniciales. Además de la presencia marítima, funcionarios de Estados Unidos han señalado que equipos de apoyo técnico y logístico podrían ser desplegados en tierra firme, en coordinación con las autoridades haitianas y organismos internacionales, para facilitar la asistencia humanitaria y reforzar las estructuras de seguridad civil.

La situación continúa siendo volátil, y el despliegue de la Marina de Estados Unidos podría influir tanto en la estabilidad inmediata de Haití como en futuros esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis política estructural que atraviesa la nación caribeña.

