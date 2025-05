“La emergencia humanitaria en Venezuela se agravó”: Amnistía Internacional entrega detalles del informe sobre Derechos Humanos en el mundo

N.R.: No nos cabe duda. En nuestro nuevo informe se menciona que a partir del 28 de julio se marca otra etapa dentro de la represión en Venezuela. Hay una dinámica particular: el Gobierno en ocasiones suelta un poco y aliviana las condiciones, pero luego vuelve y reprime, y eso es lo que sucedió después del 28 de julio, pero en unas dimensiones que antes no habíamos visto. Hay personas detenidas con perfiles que no se habían reportado antes, como es el caso de Rocío San Miguel, caso que dice mucho de lo que está pasando, así como reportes de menores de edad detenidos que fueron torturados y no se les permitieron visitas de sus familias. Venezuela está en el último lugar en el ranking que mide el Estado de derecho.