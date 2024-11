La historia de los dos colombianos retenidos por el régimen de Maduro, uno es abogado y el otro ambientalista; sus familias no saben nada de ellos

“Fue detenido el 14 de septiembre, pero no sabemos nada más. La Dirección General de Inteligencia Militar de Venezuela no nos dijo con claridad los motivos de su detención. Fue como si lo hubieran hecho sin ningún motivo”, relató Diana Tique, hermana de Alejandro. La confusión y la falta de respuestas claras han marcado el curso de estos dos meses de incertidumbre. A pesar de los esfuerzos de la familia, que ha recurrido a la Cancillería colombiana, al embajador y los consulados correspondientes, hasta el momento no ha habido avances en el esclarecimiento de su paradero. “El Gobierno ha enviado notas diplomáticas al Gobierno venezolano solicitando información sobre la localización de mi hermano. Pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta”, explicó Diana.