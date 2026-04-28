Colombianos con VIH tendrán fácil acceso a este medicamento vital: pasó de 200 a 7 dólares

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina falló a favor del Estado colombiano en el proceso judicial relacionado con el dolutegravir, fármaco esencial para el tratamiento del VIH.

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El documento compartido por el ministerio señala que la demanda interpuesta por las farmacéuticas ViiV Healthcare y Shionogi & Co., Ltd., generaba una incógnita dentro del marco legal de cara a la licencia obligatoria emitida por el Gobierno para facilitar el acceso a este principio activo.

Las compañías comunicaron una presunta infracción a la normativa andina sobre propiedad industrial, indicando que el tiempo de vigencia de la licencia incumplía con los términos legales establecidos.

Sin embargo, el Tribunal determinó que las acusaciones carecen de fundamento. La sentencia establece que Colombia no vulneró las normas internacionales, pues las licencias obligatorias son mecanismos válidos cuando se presentan motivos de interés público, como la gestión sanitaria del VIH.

Aproximadamente 50.000 personas en Colombia se benefician de la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). Foto: getty images

Bases de la decisión

El fallo judicial aclara que la vigencia de este tipo de medidas no requiere estar limitada a una fecha fija de cierre, sino que puede extenderse mientras se mantengan las condiciones sociales que justificaron su implementación.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial del Ministerio, la resolución valida el uso de herramientas legales para mejorar el acceso a medicamentos esenciales y reducir los costos de los tratamientos.

“El fallo confirma que la actuación adelantada por Colombia para fortalecer la respuesta a la atención del VIH se encuentra respaldada por el ordenamiento andino para facilitar tratamientos oportunos y asequibles”, señaló la cartera de salud.

Tribunal Andino avala el acceso a medicamentos baratos contra el VIH. Foto: Cortesía: PrEP

La decisión judicial reconoce la existencia de un equilibrio entre la protección de la salud pública y la regulación de la propiedad intelectual, permitiendo al sistema sanitario nacional adquirir versiones genéricas del fármaco durante el periodo de vigencia de la patente.

Repercusión en los costos del tratamiento

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el resultado del litigio a través de sus canales oficiales. El mandatario destacó el impacto directo que esta medida tendrá en el presupuesto destinado a la salud y en la cobertura de los pacientes.

“Hemos reducido al máximo el precio de la medicina contra el sida y ganamos en el tribunal internacional; un medicamento que se vendía en 200 dólares ahora se venderá a 7 dólares”, afirmó el jefe de Estado.

Hemos reducido al máximo el precio de la medicina contra el Sida y ganamos en el tribunal internacional.



Una medicamento que se vendían en 200 dólares ahora se venderá a 7 dólares. https://t.co/SpS5bgHdLm — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2026

Con esta resolución, el Gobierno podrá continuar con la distribución de medicamentos a bajo costo, avanzando en la equidad del sistema de salud colombiano.

El Ministerio de Salud reiteró que esta victoria jurídica garantiza la continuidad de la atención para las personas que viven con VIH, asegurando el suministro de insumos sin las restricciones comerciales impuestas previamente por el monopolio de la patente.