MinSalud confirmó primer caso de Mpox Clado, variante de la viruela símica en Antioquia; la cartera anunció medidas

En las horas de la tarde del sábado 18 de abril de 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud informan que, en el marco de las acciones de vigilancia epidemiológica y de laboratorio, confirmaron un caso de Mpox Clado, variante de la viruela símica, en el departamento de Antioquia.

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“Este evento se encuentra en seguimiento por parte de las autoridades sanitarias, conforme a los protocolos nacionales de vigilancia, investigación y respuesta. La identificación del clado Ib se realizó mediante técnicas de biología molecular dirigidas a regiones genéticas conservadas y específicas para este clado, como parte del fortalecimiento de las capacidades diagnósticas y la vigilancia continua de los clados de interés en salud pública. Este hallazgo no modifica, por sí mismo, el nivel de riesgo para la población general, dado que actualmente no se evidencia transmisión comunitaria”, señaló MinSalud.

#Comunicado | #Minsalud y el @INSColombia informan que, en el marco de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, se confirmó un caso de mpox clado Ib en Antioquia. El evento está en seguimiento por las autoridades sanitarias, conforme a los protocolos nacionales de… pic.twitter.com/Pmx406y714 — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) April 18, 2026

La entidad informó que, desde el año 2022 y hasta la semana epidemiológica 13 de 2026, el Instituto Nacional de Salud ha reportado un acumulado de 4.825 casos confirmados de mpox en el país, todos correspondientes al clado II (viruela del mono).

¿Qué medidas tomó la cartera de salud?

MinSalud señala que desde el momento de la detección del caso se han activado las acciones de seguimiento epidemiológico, investigación de campo, monitoreo de contactos y articulación con las entidades territoriales de salud, con el propósito de fortalecer la vigilancia, verificar oportunamente posibles exposiciones y mantener el control de la situación.

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“Mpox es una enfermedad viral que causa lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Se transmite por contacto físico cercano con una persona infectada, especialmente a través del contacto piel con piel, incluido el contacto durante relaciones sexuales”, complementó la cartera.

Por otra parte, la entidad señaló que, como parte de la respuesta integral frente a casos de mpox, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), garantizará el acceso a la vacuna contra la viruela símica (mpox) en todo el territorio colombiano.

MinSalud anunció la importancia del esquema de vacunación. Foto: Getty Images/iStockphoto

El esquema de vacunación contra mpox o viruela del mono consta de dos dosis y está indicado en personas mayores de 18 años que hayan tenido contacto con un caso confirmado y se consideren en alto riesgo de exposición o infección por el virus por pertenecer a los siguientes grupos: