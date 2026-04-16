MinSalud inicia campaña de influenza 2026: esto es lo que tiene que saber de la vacuna

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció el inicio de la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional para el periodo 2026. A partir de este jueves 16 de abril, el esquema de inmunización se amplía para incluir a niños y niñas desde los seis meses de edad, extendiéndose hasta los menores de cinco años.

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Esta medida tiene como objetivo principal reducir el reciente incremento de menores de edad que han tenido que ser hospitalizados por dificultades respiratorias.

Según el reporte oficial, la decisión obedece al incremento en la circulación de virus respiratorios en el país. Las dosis de la vacuna ya fueron distribuidas en todo el territorio nacional como parte de la implementación de la Ley 2406 de 2024, que busca el fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

La entidad aclaró que la protección temprana es fundamental para una de las poblaciones con mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves.

Grupos priorizados y recomendaciones médicas

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó la importancia de esta intervención preventiva al señalar que la influenza puede generar cuadros clínicos de alta complejidad. “La vacunación anual reduce el riesgo de hospitalización y salva vidas”, afirmó el funcionario.

En el comunicado oficial se añadió que la aplicación de la dosis permite actuar antes de que se presenten escenarios de infecciones respiratorias difíciles de manejar en niños pequeños durante las temporadas de alta circulación viral.

Además de la población infantil, el Ministerio recordó que la vacunación no es exclusiva de la niñez e identificó a otros sectores que deben recibir la dosis en 2026:

Gestantes a partir de la semana 14.

Adultos mayores de 60 años.

Personas con enfermedades crónicas (cardiovasculares, renales, diabetes u obesidad).

Personal de salud y cuidadores de menores con diagnósticos oncológicos.

Acceso y prevención ciudadana

Las vacunas están disponibles de forma gratuita en más de 3.000 puntos en Colombia, garantizando el acceso sin importar la afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio. La composición del biológico aplicado en el país sigue las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que define las cepas según el monitoreo de los virus circulantes en cada temporada.

#Comunicado | Los niños desde los 6 meses de edad podrán vacunarse contra la influenza en Colombia. Con el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2026, #Minsalud amplió el esquema para incluir a menores hasta los 5 años, una medida que busca reducir… pic.twitter.com/3cVWyDQ67e — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) April 15, 2026

Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a reforzar medidas complementarias como el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas ante la presencia de síntomas.

Se enfatizó en la necesidad de consultar los servicios médicos de manera oportuna frente a signos de alarma como fiebre persistente o dificultad para respirar, utilizando siempre fuentes de información oficiales para el seguimiento de la campaña.