Bogotá enfrenta primer pico respiratorio del año con casi el 80 % de recién nacidos protegidos contra el VSR

La ciudad de Bogotá enfrenta el primer pico respiratorio de este año con una noticia nunca antes vista. De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Salud, la capital de Colombia implementó una estrategia de inmunización ante el virus sincitial respiratorio (VSR).

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El resultado es una generación de niños menores de seis meses que se encuentran protegidos del virus, gracias a un plan híbrido de doble vía en el que se combina la vacunación de mujeres en estado de embarazo junto con la inmunización directa del bebé recién nacido con anticuerpos monoclonales. Esta estrategia permite una respuesta frente a la principal causa de bronquiolitis y una de las mayores causas de hospitalización en menores de edad de solo un año, según la Secretaría.

La entidad sanitaria informa que, dentro de este plan híbrido, el 78 % de bebés recién nacidos, durante el mes de marzo, nacieron de madres que ya tenían la vacuna, mostrando un alto porcentaje de protección por medio de esta estrategia. Adicionalmente, a corte del 11 de abril de 2026, 1.402 recién nacidos de alto riesgo fueron inmunizados con nirsevimab, un anticuerpo que previene la enfermedad de las vías respiratorias inferiores causada por el VSR.

El distrito avanza con la vacunación de mujeres embarazadas entre la semana 28 y 36. Con corte al 11 de abril, 22.400 mujeres están vacunadas. Foto: Secretaría de la Salud - API

“El distrito avanza con su estrategia híbrida para vacunar a las mujeres gestantes entre la semana 28 y 36 y para inmunizar a aquellos recién nacidos de alto riesgo, hijos de madres no vacunadas. A la fecha y con corte al 11 de abril, contamos con más de 22.400 mujeres gestantes vacunadas y con más de 1.400 recién nacidos hijos de madres no vacunadas. Esto implica una reducción sustancial en la prioridad de los casos, en la ocupación hospitalaria y, por supuesto, en la ocupación de las UCI pediátricas”, comentó Patricia Molano, directora de Salud Colectiva.

La implementación del plan híbrido por la Secretaría de Salud permite la protección de los recién nacidos por medio de dos métodos: de forma indirecta, a través de la vacunación materna, y de forma directa, mediante la inmunización del menor de edad que nació con anticuerpos monoclonales.

Con esto, la Secretaría Distrital de Salud reafirma que el enfrentamiento que tiene la ciudad ante el VSR presenta mayor prevención que en años anteriores, demostrando que los bebés que nacieron durante el transcurso de este plan, junto con los que nacerán a futuro, tendrán mayor protección ante el virus sincital respiratorio, ya sea heredado de la madre vacunada o por medio de estrategias complementarias de protección directa.

¿Qué es el virus sincitial respiratorio (VSR)?

El virus sincitial respiratorio es una de las principales causas de infección respiratoria aguda que se presenta en menores de edad de cinco años y adultos mayores de 60 años. Durante el lapso de primera infancia, es la que provoca principalmente la bronquiolitis y concentra entre el 50 % y el 70 % de las formas graves en menores de un año. Este virus, históricamente, representa una alta ocupación hospitalaria y presión ante las Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico dentro del lapso de los dos picos respiratorios que Bogotá enfrenta anualmente.