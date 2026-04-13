Bogotá pone a disposición más de 610.000 vacunas contra la influenza ante inicio del pico respiratorio

En Bogotá, ante la llegada del pico respiratorio junto con el aumento constante de la demanda de servicios que son de alta complejidad, la Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría de Salud, comenzó la distribución de un total de 610.000 dosis de vacuna contra la influenza, entregadas por el gobierno nacional y que corresponden a la cepa sur 2026.

Polvo del Sahara en Bogotá: Secretaría de Salud emite alerta preventiva y entrega recomendaciones

A partir de hoy, las dosis se encuentran disponibles en más de 200 puntos habilitados de la ciudad, siendo los ciudadanos con mayor riesgo de complicaciones los que tendrán la prioridad al llegar a uno de los sitios de vacunación.

“A este grupo se suman las poblaciones ya priorizadas, como son niños de 6 a 23 meses, personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades que también hacen parte de esos grupos de riesgo y gestantes”, mencionó Marcela Martínez, subdirectora de Acciones Colectivas.

De acuerdo con la Secretaría, del número de las dosis recibidas, 400.000 serán destinadas a la población adulta mientras que 210.000 serán dirigidos a la población pediátrica. De esta manera, se permite ampliar la cobertura de vacunación en los grupos de mayor prioridad.

El pico respiratorio de la influenza

El inicio de la jornada de vacunación en la ciudad ocurre tras una alerta en salud en ámbito mundial tras el brote de la influenza, especialmente por el predominio del subtipo A(H3N2) junto con el aumento de casos en Europa y países del este de Asia.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, advirtió sobre la expansión del subclado K (J.2.4.1) la cual su transmisión pone en alerta a los sistemas sanitarios en el mundo. Aunque no se ha llegado a detectar en el continente suramericano, la Secretaría de Salud señala que la circulación de este virus en otras regiones puede aumentar el riesgo de introducción, por lo que insisten en fortalecer a los ciudadanos por medio de las dosis de vacunación.

“En Bogotá, con corte al 28 de marzo de 2026, la ciudad reportó 359.315 atenciones por infección respiratoria aguda (IRA) en todos los servicios de salud. Aunque la cifra general refleja una disminución frente al año anterior, preocupa el incremento cercano al 15,5 % en la demanda de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI)”, menciona la entidad sanitaria.

Adicionalmente, la Secretaría de Salud comenta que, a día de hoy, la ocupación de servicios se encuentra en un nivel alto: 91,2 % en hospitalización de adultos, 86,9 % en UCI de adultos, 89,2 % en hospitalización pediátrica y 85,9% en UCI pediátrica.

Es ante estos hechos que la entidad reitera a al ciudadanía a acudir de manera oportuna a los centro de vacunación establecidos por la Alcaldía, para que de esta manera puedan protegerse del inicio del pico respiratorio.

“Hacemos un llamado a mantener las medidas de autocuidado como son el lavado de manos frecuente, el uso de tapabocas en población con síntomas respiratorios y generar espacios ventilados en sitios cerrados, así como completar los esquemas de vacunación de toda la familia. La vacunación continúa siendo la herramienta más efectiva para prevenir formas graves de enfermedad.”, afirma la subdirectora Martínez.