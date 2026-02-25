Más de 87.000 adultos mayores han consultado por infecciones respiratorias en lo que va del año.

Una señal de alerta ante el primer pico respiratorio de 2026, que podría elevar hospitalizaciones y muertes si no se refuerzan las medidas de prevención.

Mientras Bogotá se prepara para el primer pico respiratorio del año, las cifras oficiales revelan una realidad preocupante.

Las infecciones respiratorias agudas no son un problema exclusivo de los niños. Los mayores de 60 años están entre los más vulnerables y los más afectados.

En lo corrido de 2026, más de 87.000 consultas por infección respiratoria aguda (IRA) han correspondido a personas mayores de 60 años en Colombia.

El mundo envejece rápidamente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente hay más de mil millones de personas de 60 años o más.

En este contexto, garantizar un envejecimiento saludable implica fortalecer la capacidad funcional y, especialmente, proteger el sistema inmunológico.

El médico internista y docente universitario Cristian Serrano explica que el riesgo de enfermedad respiratoria grave aumenta de forma significativa a partir de los 65 años y se incrementa aún más después de los 75 y 85.

De acuerdo con el INS, en las primeras cuatro semanas epidemiológicas del año, las personas mayores de 60 años representaron el 19,7 % de las consultas por IRA, con 87.453 atenciones.

Durante ese mismo periodo, la actividad viral estuvo marcada principalmente por la circulación del Virus Sincitial Respiratorio.

Esto anticipa un escenario complejo ante la proximidad del primer pico respiratorio, que en Bogotá suele iniciar en marzo y extenderse hasta junio.

Las infecciones respiratorias en adultos mayores no solo comprometen los pulmones.

El doctor Juan Sebastián Bravo Ojeda, médico internista infectólogo, advierte que esta población presenta mayores tasas de ingreso a UCI y mayor letalidad en comparación con personas jóvenes.

El manejo tardío o inadecuado puede desencadenar complicaciones severas como daño respiratorio permanente, necesidad de ventilación mecánica o accidentes cerebrovasculares, entre otras.

La vacunación y la detección temprana son claves para reducir complicaciones graves por infecciones respiratorias en personas mayores de 60 años. Foto: Getty Images

Las infecciones respiratorias en adultos mayores pueden causar infartos, derrames y deterioro cognitivo

En los casos más graves, especialmente cuando se requiere cuidado intensivo, el riesgo de muerte es elevado.

La neumonía continúa siendo una de las principales causas de hospitalización y muerte por infecciones respiratorias en países en desarrollo, según la OMS.

En Colombia, uno de cada cinco pacientes con neumonía fallece, una cifra que puede agravarse en entornos urbanos con alta contaminación y barreras de acceso a servicios de salud.

Además de los virus, bacterias como el neumococo pueden causar enfermedad neumocócica invasiva, incluyendo meningitis e infecciones del torrente sanguíneo, con mayor riesgo en personas de edad avanzada.

Entre las señales de alerta en mayores de 60 años se encuentran la tos persistente, dificultad para respirar, fatiga marcada, fiebre leve o incluso ausente, confusión aguda (delirium), caídas inexplicadas y descompensación de enfermedades crónicas como EPOC, insuficiencia cardiaca o diabetes.

Con la llegada del primer pico respiratorio del año, los especialistas coinciden en que la prevención es clave.

La evidencia científica, tanto nacional como internacional, demuestra que la vacunación reduce hospitalizaciones, ingresos a UCI y mortalidad por infecciones respiratorias.

También recomiendan mantener un control estricto de comorbilidades como EPOC, insuficiencia cardiaca, diabetes o enfermedad renal crónica.

De igual forma, reforzar el lavado frecuente de manos, ventilar espacios cerrados, usar tapabocas en caso de síntomas respiratorios y evitar la automedicación antibiótica sin evaluación médica.

El doctor Bravo enfatiza que la protección es una responsabilidad compartida: cuando hijos, nietos o cuidadores se vacunan, también reducen el riesgo de transmisión hacia los adultos mayores. Es el llamado efecto comunitario.

El pico respiratorio no es un problema exclusivo de la infancia. En un país que envejece rápidamente, proteger a los mayores de 60 años es una prioridad de salud pública.