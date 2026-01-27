Aumentan los casos de ‘supergripa’ en Colombia: estos son los principales síntomas que debe tener en cuenta

Colombia registra un aumento sostenido de casos de la llamada supergripa, un término popular que describe la mayor circulación del virus de influenza A, cuyos síntomas incluyen fiebre alta, tos persistente y un marcado malestar general, según datos del Instituto Nacional de Salud y organismos internacionales.

Influenza A y circulación estacional explican el aumento de casos respiratorios

En Colombia, durante las últimas semanas de la temporada respiratoria de finales de 2025 y comienzos de 2026, las autoridades sanitarias documentaron un aumento sostenido de infecciones respiratorias agudas (IRA).

Este fenómeno ha sido denominado supergripa, término que designa una mayor circulación de virus conocidos, particularmente influenza A de los subtipos H1N1 y H3N2, en un contexto estacional que favorece la transmisión viral debido al frío y la humedad.

El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud reportaron la circulación concurrente de estos virus de la influenza en distintas regiones del país, que coinciden con picos de consultas por síntomas respiratorios y un incremento en la demanda de los servicios de urgencias.

La circulación estacional de la influenza A, un virus que cada año provoca brotes de gripe, había mostrado en 2025 una proporción significativa de casos de ambos subtipos, A(H1N1) y A(H3N2), en Colombia.

La presencia del subclado K del H3N2, una variante genética específica del virus de la influenza A (H3N2), generó especial atención por su mayor capacidad de transmisión. Sin embargo, las evidencias actuales no sugieren que produzca una enfermedad más grave que la influenza estacional habitual.

Laboratorios de salud pública analizan muestras respiratorias para identificar los subtipos de influenza que circulan durante la temporada respiratoria en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Síntomas asociados con la enfermedad

Clínicamente, los síntomas asociados a estos cuadros respiratorios virales son, en general, los clásicos de la influenza, pero con una intensidad suficiente para motivar consultas médicas más frecuentes.

El inicio suele ser súbito, con fiebre alta (usualmente superior a 38 °C), acompañada de tos seca persistente, dolor de garganta, mialgias (dolores musculares), cefalea intensa y fatiga marcada. En algunos casos también se observa congestión o rinorrea, sensación de malestar generalizado y, menos comúnmente, síntomas gastrointestinales leves, como náuseas.

Estos signos pueden confundirse con los de un resfriado común, pero la gripe suele presentar un comienzo más abrupto y un cuadro de malestar más pronunciado.

El riesgo de complicaciones aumenta considerablemente en ciertos grupos de la población. La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá (Crcscb) enfatiza la vulnerabilidad de los menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas o defensas bajas. Para ellos, la inmunización se vuelve prioritaria.

Aunque la expresión supergripa puede sonar alarmante, el consenso científico hasta el momento, respaldado por organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, indica que no se trata de una amenaza pandémica nueva.

La principal estrategia de mitigación sigue siendo la vacunación anual contra la influenza, que demostró reducir significativamente el riesgo de complicaciones graves, hospitalizaciones y mortalidad asociadas a la gripe.

Además, las autoridades reiteraron que medidas de higiene básica, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados y el uso de tapabocas en personas sintomáticas, son herramientas clave para limitar la transmisión comunitaria.