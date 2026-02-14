Bogotá implementa estrategia híbrida de inmunización contra el virus sincitial respiratorio

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este sábado 14 de febrero la puesta en marcha de una estrategia híbrida de inmunización contra el virus sincitial respiratorio (VSR), dirigida a reducir el impacto de esta enfermedad en la población infantil.

A través de un video publicado en su cuenta personal de la red social de X, el mandatario afirmó: “Buenas noticias para las niñas y los niños de Bogotá. Bogotá se convierte en la primera ciudad en el mundo que pone en marcha de manera autónoma una estrategia híbrida de inmunización contra el virus sincitial respiratorio. Esta es la principal causa de hospitalizaciones en niños de menos de cinco años”.

El alcalde explicó que la estrategia se desarrolla en dos fases. La primera comenzó en noviembre del año pasado con la vacunación de 13.000 madres gestantes. Según indicó, esta medida permite que las mujeres produzcan anticuerpos que protegen a los bebés durante el embarazo.

La segunda fase inició con la llegada a la ciudad de 3.800 dosis de anticuerpo monoclonal. “Lo compramos con fondos propios y a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Este anticuerpo permite que se le dé una dosis del anticuerpo al niño directamente y lo protege inmediatamente”, señaló Galán.

Hoy llegaron a Bogotá las primeras 3.800 dosis de anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio.



De acuerdo con la administración distrital, esta etapa está dirigida a niños que no alcanzaron a recibir protección a través de la vacunación materna y prioriza a menores considerados de mayor vulnerabilidad y riesgo.

El mandatario agregó que la tecnología implementada “está probada ya en varios países. Está probado y demostrado que reduce el riesgo de hospitalización, de complicaciones y de mortalidad infantil”.

Finalmente, el alcalde invitó al Gobierno nacional a adoptar una estrategia similar en otras regiones del país, con el propósito de ampliar la cobertura frente al virus sincitial respiratorio.

“Estamos reduciendo, drásticamente, el riesgo de hospitalización y de mortalidad infantil en la ciudad”, puntualizó Galán.