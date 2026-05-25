El nuevo brote de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) continúa generando preocupación internacional tras superar los 220 muertos.

Ya ha empezado a extender sus efectos más allá de África, con la aparición de casos sospechosos en Italia, lo que ha elevado el nivel de alerta sanitaria en Europa.

Ébola vuelve a preocupar al mundo: vacuna contra nueva cepa tardaría hasta 9 meses, según la OMS

La OMS en alerta máxima ante un brote que se expande entre crisis humanitaria

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió sobre la gravedad del escenario y la presión sobre los equipos de respuesta.

“Estamos ampliando las operaciones con carácter urgente, pero en este momento la epidemia nos está superando”, afirmó.

Al mismo tiempo, instó a los países fronterizos con la RDC a tomar medidas inmediatas.

Tedros anunció además que viajará a la RDC este martes para coordinar la respuesta ante un brote que avanza en un contexto especialmente complejo.

El brote de ébola asociado a la variante Bundibugyo se ha reportado principalmente en la República Democrática del Congo (RDC), donde se concentra el epicentro de la epidemia.

Pero también ha tenido expansión regional con casos confirmados en Uganda, lo que llevó a activar medidas de emergencia sanitaria en ese país.

La situación se ha declarado como una emergencia de salud pública internacional por parte de la OMS.

Además, organismos internacionales como el CDC y la OMS han confirmado que la situación se mantiene bajo vigilancia en países vecinos del África oriental debido al riesgo de propagación transfronteriza.

En Europa, incluyendo Italia, se investigan casos sospechosos en personas procedentes de zonas afectadas, sin confirmación de contagio hasta el momento.

La expansión del virus se ve dificultada por la inseguridad en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, así como por la ausencia de vacunas aprobadas para la variante Bundibugyo, responsable del actual brote.

En paralelo, el lunes Uganda confirmó dos nuevos infectados de ébola, elevando a siete el total de casos confirmados en ese país.

Esto refuerza el temor a una expansión regional en África oriental.

La OMS ha señalado que el brazo sanitario de Naciones Unidas ha identificado más de 900 casos sospechosos asociados a esta variante, de los cuales 101 han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio.

La situación es especialmente crítica en Ituri, epicentro del brote, donde una de cada cuatro personas requiere asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna.

“La violencia está obligando a la gente a huir, incluidos trabajadores sanitarios y humanitarios, lo que está dificultando gravemente la respuesta”, ha advertido Tedros.

Equipos médicos trabajan en zonas afectadas por el brote de ébola en la República Democrática del Congo, donde la OMS advierte una rápida expansión del virus.(Foto de AP/Jerome Delay, archivo) Foto: AP Photo/Jerome Delay

Casos bajo vigilancia en Italia elevan la preocupación internacional

Fuera del continente africano, el brote también ha generado atención en Europa, como lo informa el medio internacional El País.

En Italia se encuentran bajo vigilancia médica dos casos sospechosos, correspondientes a cooperantes que regresaron recientemente desde zonas afectadas en África.

Ambos pacientes fueron hospitalizados tras presentar síntomas compatibles con ébola, lo que activó los protocolos de aislamiento y análisis epidemiológico.

La exigencia de Estados Unidos a RD Congo antes del Mundial 2026 por Ébola: rival de Colombia podría quedar fuera

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de infección por ébola, y las pruebas continúan en curso para descartar otras enfermedades tropicales con síntomas similares.

Las autoridades sanitarias italianas mantienen seguimiento estricto de los casos mientras se investiga el origen de los síntomas, en un contexto de creciente alerta internacional.

El brote, asociado a una de las variantes menos comunes del ébola, se desarrolla en medio de conflicto armado, desplazamientos masivos y un sistema sanitario frágil.

Estos factores están complicando la contención y aumentando el riesgo de propagación.