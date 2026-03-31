Ante el pico epidemiológico que enfrenta Bogotá, las autoridades y prestadores de salud han fortalecido la consulta prioritaria pediátrica como estrategia para descongestionar los servicios de urgencias, especialmente en la atención de menores con infecciones respiratorias agudas.

La medida responde al incremento en la demanda de atención, que en años anteriores ha llevado la ocupación de camas pediátricas hasta el 90 %, según cifras de la Alcaldía. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, estas infecciones representan entre el 70 % y el 80 % de las consultas en menores durante estas temporadas.

El modelo de atención prioritaria, impulsado por José Manchego, director ejecutivo de la Sociedad Pediátrica de los Andes (SPLA), permite resolver el 90 % de los casos sin necesidad de acudir a urgencias. Además, reduce en un 60 % los costos frente a este tipo de servicios.

“La consulta prioritaria es una atención médica inmediata y correctiva diseñada para resolver el episodio respiratorio del menor antes de que el cuadro se agrave. En la mayoría de los casos, diagnósticos como resfriados, faringitis o bronquiolitis pueden manejarse bajo este modelo ambulatorio, debido a que los pediatras evalúan con rapidez y precisión la gravedad de la patología o del estado del menor, y así determinan si realmente requiere atención en un servicio de urgencias, si puede ser atendido y manejado dentro de la misma IPS, o si necesita ser hospitalizado”, explicó.

La SPLA atiende mensualmente a más de 4.000 menores bajo esta modalidad, con una resolución efectiva de 9 de cada 10 casos. Este enfoque incluye valoración especializada, ayudas diagnósticas y tratamiento en la misma institución.

Frente a la circulación del virus sincitial respiratorio y la influenza, se recomienda acudir a consulta prioritaria ante signos de alarma como fiebre alta, dificultad respiratoria o somnolencia. También se reiteran medidas preventivas como el lavado de manos, el uso de tapabocas en espacios cerrados y la ventilación de los hogares.