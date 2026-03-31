CÁPSULA

Bogotá refuerza consulta prioritaria pediátrica ante infecciones respiratorias; José Manchego, director de la SPLA, hace llamado

La medida busca reducir la presión sobre los servicios de urgencias y mejorar la atención de menores durante la temporada de alta demanda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 1:36 p. m.
José Manchego, director ejecutivo de Sociedad Pediátrica de los Andes (SPLA)
José Manchego, director ejecutivo de Sociedad Pediátrica de los Andes (SPLA) Foto: Suministrada / API

Ante el pico epidemiológico que enfrenta Bogotá, las autoridades y prestadores de salud han fortalecido la consulta prioritaria pediátrica como estrategia para descongestionar los servicios de urgencias, especialmente en la atención de menores con infecciones respiratorias agudas.

La medida responde al incremento en la demanda de atención, que en años anteriores ha llevado la ocupación de camas pediátricas hasta el 90 %, según cifras de la Alcaldía. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, estas infecciones representan entre el 70 % y el 80 % de las consultas en menores durante estas temporadas.

El modelo de atención prioritaria, impulsado por José Manchego, director ejecutivo de la Sociedad Pediátrica de los Andes (SPLA), permite resolver el 90 % de los casos sin necesidad de acudir a urgencias. Además, reduce en un 60 % los costos frente a este tipo de servicios.

“La consulta prioritaria es una atención médica inmediata y correctiva diseñada para resolver el episodio respiratorio del menor antes de que el cuadro se agrave. En la mayoría de los casos, diagnósticos como resfriados, faringitis o bronquiolitis pueden manejarse bajo este modelo ambulatorio, debido a que los pediatras evalúan con rapidez y precisión la gravedad de la patología o del estado del menor, y así determinan si realmente requiere atención en un servicio de urgencias, si puede ser atendido y manejado dentro de la misma IPS, o si necesita ser hospitalizado”, explicó.

Bogotá

Las localidades de Bogotá donde más se reportan casos de hurto a vehículos y motos en 2026

Bogotá

Alerta sanitaria en Bogotá: mala calidad del aire enciende las alarmas en la ciudad

Bogotá

Vía a La Calera tiene cierres parciales en esta Semana Santa: razón, horarios y cómo cambia la movilidad

Bogotá

Preocupación por toda una familia que desapareció en un barrio de Bogotá: revelan llamada clave

Bogotá

Bogotá inaugura festival góspel gratuito en Semana Santa: ubicación, hora y fecha

Bogotá

Conductores en Bogotá ahora padecen nueva modalidad de robo: así están operando los ladrones

Bogotá

Este es el festival que reúne los mejores platos de mar esta Semana Santa en Bogotá

Tecnología

Así fue cómo la IA engañó a médicos radiólogos: advierten riesgos de “litigios fraudulentos”

Mundo

Alemania busca médicos y enfermeras en Colombia: El país europeo ofrece miles de vacantes ante crisis de personal

Arcadia

Oda al personal de enfermería, al personal médico, pero también a los pacientes, inspirada en ‘The Pitt’

La SPLA atiende mensualmente a más de 4.000 menores bajo esta modalidad, con una resolución efectiva de 9 de cada 10 casos. Este enfoque incluye valoración especializada, ayudas diagnósticas y tratamiento en la misma institución.

Frente a la circulación del virus sincitial respiratorio y la influenza, se recomienda acudir a consulta prioritaria ante signos de alarma como fiebre alta, dificultad respiratoria o somnolencia. También se reiteran medidas preventivas como el lavado de manos, el uso de tapabocas en espacios cerrados y la ventilación de los hogares.

VER MÁS

Médicos